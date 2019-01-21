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10:18 (мск), источник: РИА Новости

Встреча Абэ и Путина: Рубикон перейден, назад дороги нет?

ТОКИО, 21 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Встречу российского президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, которая состоится во вторник, в Японии ожидают с тревогой.

Источник: AFP 2019

После недавнего заявления российского МИД с резкой критикой прозвучавших в Японии в начале января высказываний относительно южных Курил — японцы традиционно называют их «северными территориями», — которое предшествовало встрече министров иностранных дел, вектор переговоров лидеров двух стран кажется плохо предсказуемым. РИА Новости попробовали выяснить, каковы перспективы предстоящего саммита.

Трудное начало

В Японии заявление МИД России было воспринято более чем серьезно. Эксперты, с которыми говорил корреспондент РИА Новости накануне визита, высказывали опасения по поводу того, насколько жесткий прием может быть оказан японскому министру иностранных дел Таро Коно в Москве главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после завершения этих переговоров уточняли, не несет ли в себе какой-то глубокий смысл корректировка даты визита Абэ в Россию с 21 на 22 января. Многие допускали, что Коно в Москве будет фактически вручена нота, а визит Абэ и вовсе отменен.

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По окончании встречи министров поведение глав МИД двух стран было полярно разным: если Лавров жестко и подробно описал позицию России по поводу островов, то Коно ограничился общими фразами о том, что «на данном этапе, разумеется, есть различия во мнениях и позициях, но мы хотим найти в ходе переговоров точку, в которой обе стороны могли бы сойтись».

Более того, год или полтора назад то, что сказал по итогам встречи Лавров, в частности, о неприемлемости выражения «северные территории» применительно к четырем островам южных Курил — названия официального и общепринятого в Японии на законодательном уровне, вызвало бы в Токио бурю на политическом Олимпе и в прессе. Глава МИД Японии вполне мог бы и отправиться в отставку после таких итогов визита. Сейчас же возмущение если и было, то оно было недолгим, если не сказать вялым, и без каких-либо последствий.

Взгляд изнутри

Причины этого, очевидно, кроются в том, что какова бы ни была официальная позиция Японии, о неизменности которой после каждого информационного всплеска говорят японские политики, и им, и общественному мнению ясно — если мирный договор не будет подписан сейчас, пока лидерами обеих стран являются Путин и Абэ, он не будет подписан никогда.

И если до сих пор как-то мирились с этим обе стороны, то активность контактов на разных уровнях в течение последних трех лет, ожидания, связанные с дальнейшим развитием отношений, скорее всего, не дадут обеим сторонам повернуть вспять. Это тот случай, когда возвращение назад к нулевой точке замерзания станет однозначным поражением и для России, и для Японии.

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Проблема мирного договора для России и территориальная проблема для Японии — две стороны одной медали, два названия одних и тех же переговоров, которые ведут Москва и Токио. И даже из одного этого понятно, насколько трудно свести вместе обе позиции. В то же время провал переговоров, если они не увенчаются подписанием мирного договора, будет воспринято как фиаско и той, и другой стороны.

В этой связи эксперты высоко оценивают комментарий МИД России, появившийся накануне переговоров Лаврова и Коно, в котором встреча официально названа «первым раундом переговоров по вопросу заключения мирного договора на уровне министров».

Так, дипломат с огромным опытом, непосредственно готовивший встречу в 2001 году российского президента Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске в качестве главы департамента Европы и Азии японского МИД, Кадзухико Того в беседе с РИА Новости отмечает, что «российское правительство перешло Рубикон, заявив народу, что такие переговоры начались».

Решение, каким бы оно ни было, не сможет удовлетворить всех, оно неизбежно станет компромиссом для каждой из сторон.

Но если для российских политиков компромиссное решение не станет точкой в карьере, то Абэ готов к тому, чтобы, заключив мирный договор на заведомо не приемлемых с точки зрения официальной позиции условиях, совершить политическое самоубийство. Не зря ведь спикер правительства Японии Ёсихидэ Суга в конце прошлой недели отверг возможность досрочных выборов в нижнюю палату парламента в июле одновременно с плановыми выборами в верхнюю палату.

Значит, такой вариант уже обсуждается. По срокам это совпадает с примерным сценарием, который возник после Восточного экономического форума, когда неожиданное предложение Путина подписать договор без предварительных условий резко ускорило переговорный процесс. А именно, близкие к правительству источники сообщали РИА Новости о том, что в планах заключение договора в июне, когда Путин приедет на саммит «двадцатки» в Осаку, соответственно, до этого во время очередной встречи лидеров должно быть достигнуто рамочное соглашение.

Таким образом, встреча во вторник станет в любом случае ключевой для двусторонних отношений: от ее результатов зависит вектор их дальнейшего развития.

Надежду на то, что переговоры должны продвинуться за счет политической воли лидеров высказал в воскресенье даже такой крайне критично настроенный в отношении России политик, как Фумио Кисида, всегда придерживавшийся жесткой позиции требования от Москвы передачи всех четырех островов и лишь затем — подписания мирного договора.

«Проблема северных территорий и мирного договора не решены до сих пор в течение 70 послевоенных лет, — приводит слова Кисиды телеканал NHK. — Это не простая задача. Именно поэтому важен разговор между лидерами. Хотелось бы, чтобы на основе отношений доверия между лидерами были предприняты усилия для того, чтобы прийти к решению».

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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча на высшем уровне между Путиным и Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого заключение мирного договора.

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