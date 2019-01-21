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12:00 (мск), источник: РИА Новости

В МИД подтвердили появление в Москве фонда «Приднестровье»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Москве действительно появится Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье», он будет помогать содействию в налаживании культурных и социально-экономических связей и поддержанию контактов, заявили в МИД РФ.

Источник: РИА Новости

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили информацию о создании с 22 января в Москве общественной организации Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье».

«Да, такая общественная организация недавно зарегистрирована Минюстом России. Подобные структуры учреждались в Москве и ранее», — заявили в министерстве в ответ на соответствующий вопрос СМИ.

В МИД уточнили, что предметом деятельности организации является содействие в налаживании социально-культурных, социально-экономических связей; поддержание прямых контактов в Москве, взаимодействие с общественными организациями, а также сохранение и развитие культуры народов Приднестровья и ее интеграции в российскую и мировую культуру и с этой целью организация печатных изданий и выставок.

«Хотелось бы подчеркнуть, что открытие Фонда “Приднестровье” не меняет принципиальную позицию Российской Федерации по приднестровскому урегулированию», — добавили в ведомстве.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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