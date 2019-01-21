Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Список странных подарков домашним животным
Странные автоаксессуары, которые можно купить на «Алиэкспрессе»
Старшая дочь Игоря Николаева обучает 3-летнюю сестру музыке
Раздор в королевстве: Меган и Кейт вконец разругались
На Урале капремонт сдуло с дома ветром
«Я сто раз завязывал, и толку не было»Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Аршавин впервые за долгое время встретился с детьми от Барановской
Старшая дочь Игоря Николаева обучает 3-летнюю сестру музыке
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Путин поучаствовал в крещенских купаниях
В РФ составили портрет типичного магазинного вора
Странные автоаксессуары, которые можно купить на «Алиэкспрессе»
Регистрация авто: грядут кардинальные изменения
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
20Главные события 2018 года в фотографиях
12:04 (мск), источник: ТАСС

Sky: Мэй может отказаться от положения о «бэкстопе» в сделке с ЕС

По информации телеканала, британский премьер таким образом стремится заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии и депутатов-тори.

Источник: Reuters

ТАСС, 21 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет изъять положение о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и Единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) из соглашения с Евросоюзом, чтобы заручиться поддержкой союзников Демократической юнионистской партии (ДЮП) и депутатов-тори. Об этом сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабинете министров по итогам воскресной телефонной конференции Мэй с членами кабмина.

Премьер дала ясно понять, что «отказывается от попыток добиться в парламенте компромисса» в отношении ее сделки с Брюсселем, и вместо этого попытается «изъять положение об ирландском бэкстопе» в попытке привлечь на свою сторону парламентариев от ДЮП и тех представителей правящей Консервативной партии, которые выступают против ее договоренностей с руководством ЕС, говорится в сообщении.

Видео
Соглашение по Brexit: Тереза Мэй сохранила пост премьера с перевесом в 19 голосов

Положение о «бэкстопе» стало одной из основных причин, по которой британский парламент на прошлой неделе отверг проект сделки с Брюсселем, предлагавшийся правительством во главе с Мэй.

Многие парламентарии, в том числе из правящей Консервативной партии, считают, что этот пункт поставит Соединенное Королевство в зависимость от Евросоюза и не позволит Великобритании по-настоящему выйти из состава ЕС. Брюссель же неоднократно заявлял, что не пойдет на сделку с Лондоном без положения о таком режиме для Северной Ирландии.

Согласно сообщению информированных источников, вопрос о том, как Мэй намерена изъять положение о «бэкстопе», во время телефонной конференции детально не обсуждался, однако, по данным газеты The Sunday Times, речь идет, в частности, о возможности достижения между Лондоном и Дублином отдельных договоренностей с целью решить проблему границы с Северной Ирландией.

Идея заключается в том, чтобы прописать в соглашении, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, что Лондон привержен недопущению появления границы между Северной Ирландией и Ирландией, уточняет газета The Daily Telegraph.

Таким образом британские министры намерены устранить опасность того, что тема «бэкстопа» вновь похоронит проект сделки между Великобританией и ЕС по условиям Brexit.

Мэй должна представить в понедельник в парламенте «план Б». Как ожидается, она объяснит депутатам, какие шаги намерена предпринять для того, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика, в котором они продолжают пребывать всего за два месяца до даты официального выхода из ЕС. Сам Brexit намечен на 29 марта, после чего должен начаться переходный период, который продлится до конца 2020 года.

 Зрелище будет неприглядным: американцы опубликовали прогноз по Украине
Почему Япония так хочет Курильские острова
В Японии ожидают с тревогой переговоров Путина и Абэ
Чубайс ответил Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы
В Японии умер старейший мужчина на планете
В Россию придут 30-градусные морозы
Мединский предсказал всемирный переход на интернет «по паспорту»
В России составили портрет типичного магазинного вора
Продукты со скидкой изымают из перепродажи
Спорт
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию Международный союз биатлонистов (IBU) потребует от спортсменов с уважением высказываться в адрес российского спортсмена Александра Логинова
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Странные автоаксессуары, которые можно купить на «Алиэкспрессе» Надувной гараж, турбосвисток и другие необычные вещи для автомобиля
Кино
Харатьян рассказал, как ему досталась роль в «Гардемаринах» По словам актера, изначально он не был главным претендентом на работу в фильме
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Популярные темы на «Детях»
Часть квартиры дочери 267
Фильм "Девчата". Что осталось за кадром... 240
Вы ещё пылесосите? 192
Дворянские имена. И не только… 165
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь