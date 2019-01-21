Sky: Мэй может отказаться от положения о «бэкстопе» в сделке с ЕС

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ТАСС, 21 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет изъять положение о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и Единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) из соглашения с Евросоюзом, чтобы заручиться поддержкой союзников Демократической юнионистской партии (ДЮП) и депутатов-тори. Об этом сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабинете министров по итогам воскресной телефонной конференции Мэй с членами кабмина.

Премьер дала ясно понять, что «отказывается от попыток добиться в парламенте компромисса» в отношении ее сделки с Брюсселем, и вместо этого попытается «изъять положение об ирландском бэкстопе» в попытке привлечь на свою сторону парламентариев от ДЮП и тех представителей правящей Консервативной партии, которые выступают против ее договоренностей с руководством ЕС, говорится в сообщении.

Положение о «бэкстопе» стало одной из основных причин, по которой британский парламент на прошлой неделе отверг проект сделки с Брюсселем, предлагавшийся правительством во главе с Мэй.

Многие парламентарии, в том числе из правящей Консервативной партии, считают, что этот пункт поставит Соединенное Королевство в зависимость от Евросоюза и не позволит Великобритании по-настоящему выйти из состава ЕС. Брюссель же неоднократно заявлял, что не пойдет на сделку с Лондоном без положения о таком режиме для Северной Ирландии.

Согласно сообщению информированных источников, вопрос о том, как Мэй намерена изъять положение о «бэкстопе», во время телефонной конференции детально не обсуждался, однако, по данным газеты The Sunday Times, речь идет, в частности, о возможности достижения между Лондоном и Дублином отдельных договоренностей с целью решить проблему границы с Северной Ирландией.

Идея заключается в том, чтобы прописать в соглашении, которое положило конец 30-летнему кровавому конфликту между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, что Лондон привержен недопущению появления границы между Северной Ирландией и Ирландией, уточняет газета The Daily Telegraph.

Таким образом британские министры намерены устранить опасность того, что тема «бэкстопа» вновь похоронит проект сделки между Великобританией и ЕС по условиям Brexit.