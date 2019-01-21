Sky: Мэй может отказаться от положения о «бэкстопе» в сделке с ЕС
По информации телеканала, британский премьер таким образом стремится заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии и
По информации телеканала, британский премьер таким образом стремится заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии и
ТАСС, 21 января.
Премьер дала ясно понять, что «отказывается от попыток добиться в парламенте компромисса» в отношении ее сделки с Брюсселем, и вместо этого попытается «изъять положение об ирландском бэкстопе» в попытке привлечь на свою сторону парламентариев от ДЮП и тех представителей правящей Консервативной партии, которые выступают против ее договоренностей с руководством ЕС, говорится в сообщении.
Положение о «бэкстопе» стало одной из основных причин, по которой британский парламент на прошлой неделе отверг проект сделки с Брюсселем, предлагавшийся правительством во главе с Мэй.
Многие парламентарии, в том числе из правящей Консервативной партии, считают, что этот пункт поставит Соединенное Королевство в зависимость от Евросоюза и не позволит Великобритании
Согласно сообщению информированных источников, вопрос о том, как Мэй намерена изъять положение о «бэкстопе», во время телефонной конференции детально не обсуждался, однако, по данным газеты The Sunday Times, речь идет, в частности, о возможности достижения между Лондоном и Дублином отдельных договоренностей с целью решить проблему границы с Северной Ирландией.
Таким образом британские министры намерены устранить опасность того, что тема «бэкстопа» вновь похоронит проект сделки между Великобританией и ЕС по условиям Brexit.
Мэй должна представить в понедельник в парламенте «план Б». Как ожидается, она объяснит депутатам, какие шаги намерена предпринять для того, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика, в котором они продолжают пребывать всего за два месяца до даты официального выхода из ЕС. Сам Brexit намечен на 29 марта, после чего должен начаться переходный период, который продлится до конца 2020 года.