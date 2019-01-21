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13:58 (мск), источник: ТАСС

Песков: Япония не предлагала России передать ей два острова Курил для заключения договора

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Япония не предлагала России передать ей два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Любые заявления на этот счет [об условиях заключения договора] — это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля подчеркнул: «Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

Песков напомнил, что развязка в решении вопроса о мирном договоре будет искаться «при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран, от своих национальных интересов никто отступать не собирается».

Представитель Кремля заявил, что решение вопроса заключения мирного договора с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для сокращения этого периода. «Но делать это сиюминутно просто невозможно», — добавил он. По словам Пескова, переговоры на этот счет находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Путина, и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Пресс-секретарь сообщил, что в понедельник Путин ведет подготовку к предстоящей 22 января встрече с Абэ, а также к переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоятся 23 января.

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О Курилах не так передали

Мирный договор

В понедельник Абэ отправился с визитом в Москву. Перед этим агентство Kyodo сообщило, что он приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута Путиным и Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

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Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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1853

«Из островов Курильских южнейший, России принадлежащий, есть остров Уруп, которым мы и могли бы ограничиться... чтобы с японской стороны границей считалась северная оконечность Итурупа»

(Из записки генерал-адъютанта Евфимия Путятина , от имени России подписавшего с Японией Симодский договор — первый договор о территориальном размежевании между Москвой и Токио, 1853 год).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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1945

«Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году... Сегодня Япония... подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне будут служить... не базой японского нападения на Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии»

(Из обращения Иосифа Сталина к советскому народу в связи с капитуляцией Японии, 3 сентября 1945 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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1956

«Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан, с тем однако, что фактическая передача этих островов будет произведена после заключения мирного договора»

(Из 9-й статьи Советско-японской декларации, 19 октября 1956 года).

На фото: председатель Совмина Николай Булганин, который подписывал декларацию от СССР

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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1960

«Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как было предусмотрено совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года»

(Из памятной записки советского правительства от 27 января 1960 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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1977

«Говорить, что между нашими странами есть какая-то „нерешенная территориальная проблема“, — это одностороннее и неверное толкование»

(Из ответов генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на вопросы газеты «Асахи», апрель 1977 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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1988

«Что касается так называемого территориального вопроса, то советская сторона считает этот вопрос решенным на соответствующей исторической и международно-правовой базе. У Советского Союза территория большая, но лишней земли у нас нет»

(Из заявления министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, 7 мая 1988 года).

РИА "Новости"
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1991

«Мы долгое время делали вид, что такой проблемы вообще не существует. Но она никуда не делась. И это становилось все более ясным по мере того, как мы стали объективно в ней разбираться»

(Из выступления президента СССР Михаила Горбачева на сессии Верховного совета СССР, апрель 1991 года).

РИА "Новости"
8/16

1991

«Одной из проблем, за которые нам предстоит взяться в ближайшее время, является достижение окончательного послевоенного урегулирования отношений с Японией... Известно, что главным препятствием на пути к этому договору выступает вопрос пограничного размежевания между Россией и Японией... В своем подходе к нему мы будем руководствоваться принципами справедливости и гуманизма»

(Из письма президента РФ Бориса Ельцина гражданам России, ноябрь 1991 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
9/16

1993

«По моему мнению, вопрос о территориальной принадлежности южных островов Курильской гряды сейчас не стоит. Нам чужой земли не надо, но и своей не отдадим никогда. Мы на эту тему ни с кем уже не разговариваем. Не отдавали и не отдадим!»

(Заявление председателя правительства РФ Виктора Черномырдина в ходе посещения Южных Курил, август 1993 года).

РИА "Новости"
10/16

1997

«Стороны обязуются приложить все усилия для того, чтобы подписать мирный договор к 2000 году»

(Из Красноярской декларации, подписанной Борисом Ельциным и Рютаро Хасимото в ноябре 1997 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
11/16

2000

«Здесь не сказано, что Россия и Япония берут на себя обязательства подписать такой договор. Здесь сказано, что они будут прилагать все усилия к подписанию этого договора»

(Из ответов президента России Владимира Путина японским журналистам, сентябрь 2000 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
12/16

2002

«Мы вообще хотели бы поставить точку в этой проблеме. У нас нет лишних островов и лишних территорий. Вообще, мы не должны создавать территориальных прецедентов»

(Из заявления спикера Госдумы Геннадия Селезнева на Международном форуме по борьбе с терроризмом, 27 марта 2002 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
13/16

2012

«Это наша земля, коренная! Ни пяди не отдадим, абсолютно. С чего это вдруг? Тот, кто отдал хоть маленький пятачок своей земли, как правило, спровоцировал бурю. Это все заканчивается распадом государства. Это очень опасная вещь»

(Из заявления президента России Дмитрия Медведева журналистам во время визита на остров Кунашир, 4 июля 2012 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
14/16

2016

«Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать»

(Из заявления президента России Владимира Путина журналистам во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 18 декабря 2016 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
15/16

2018

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий... А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет»

(Из заявления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 12 сентября 2018 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
16/16

2018

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. Принятие декларации 1956 года не означает автоматической передачи двух островов Японии»

(Из заявления Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ каналу «Россия-1» после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре 18 ноября 2018 года).

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