Песков: Япония не предлагала России передать ей два острова Курил для заключения договора

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«Любые заявления на этот счет [об условиях заключения договора] — это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля подчеркнул: «Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

Песков напомнил, что развязка в решении вопроса о мирном договоре будет искаться «при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран, от своих национальных интересов никто отступать не собирается».

Представитель Кремля заявил, что решение вопроса заключения мирного договора с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для сокращения этого периода. «Но делать это сиюминутно просто невозможно», — добавил он. По словам Пескова, переговоры на этот счет находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Путина, и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Пресс-секретарь сообщил, что в понедельник Путин ведет подготовку к предстоящей 22 января встрече с Абэ, а также к переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоятся 23 января.

Новость О Курилах не так передали

Мирный договор

В понедельник Абэ отправился с визитом в Москву. Перед этим агентство Kyodo сообщило, что он приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута Путиным и Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

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