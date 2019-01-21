Армия Израиля опубликовала видео уничтожения комплекса «Панцирь» в Сирии

Эксперты, мнение которых приводят западные СМИ, полагают, что под удар могло попасть несколько собранных в России зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1».

Как отмечает специализирующееся на оборонной тематике издание Defence Blog, на распространенной израильскими военными видеозаписи запечатлено прямое попадание израильской ракеты по одному из «Панцирей С-1». Всего на 28-секундном видео видно два удара по военной технике. Однако в случае с одним из ударов не видны очертания мишени. Во втором случае, как отмечают специалисты, мишень видна, и она похожа на «Панцирь С-1».

Израильские военные ранее подтвердили, что в ходе атаки Израиль, в частности, нанес удары по элементам системы ПВО Сирии.

«В ходе атаки были выпущены десятки сирийских ракет земля-воздух, несмотря на ясное предостережение со стороны Израиля о необходимости воздержаться от агрессивных действий», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

«В ответ мы также нанесли удар по нескольким зенитным батареям сирийских вооруженных сил», — сообщили израильские военные.

Армия обороны Израиля нанесла удар после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО «Железный купол».

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что жертвами ударов стали четверо сирийских военных. Западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев сообщали, что в результате ударов погибли 11 человек.