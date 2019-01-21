Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы отреагировали на купание Путина в проруби
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Почему мы никогда не видим птенцов голубей?Голубиные птенцы? Да что тут необычного?
Шестилетний парикмахер стал звездой соцсетей
Аршавин впервые за долгое время встретился с детьми от Барановской
Можно ли вылечить простуду по бабушкиным рецептам?
Принятая за труп россиянка ожила в морге и умерла
Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни - СМИ
Жена изменила и пыталась убить мужа из-за болезни
Стало известно о состоянии Арбениной после сердечного приступа
Школьник показал видео из самолета Путина
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Цены на вторичку растут несмотря на падение спроса
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
20Взрыв газа в Магнитогорске
15:21 (мск), источник: RNS

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о запрете фейков и оскорбления госсимволов в интернете

Комитет по информационным технологиям, информации и связи рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроекты о запрете публикации фейков и оскорблений госсимволов в интернете, передает корреспондент RNS с заседания комитета.

Источник: РИА "Новости"

«По первому законопроекту — один против, один воздержался», — подвёл итоги голосования по законопроекту о фейках глава комитета Леонид Левин.

«Также — один против, один воздержался», — добавил он о законопроекте об осокорблениях.

Левин напомнил, что комитет ранее обещал дождаться заключения правительства на оба законопроекта.

«Оно поступило. Причем оно концептуально поддержало оба законопроекта», — отметил Левин.

Он добавил, что у комитета есть замечания к обоим законопроектам, которые будут проработаны. Также законопроекты поддерживает комитет по безопасности, отметил депутат.

«Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке законопроектов ко второму чтению», — сообщил на заседании комитета соавтор законопроекта депутат Евгений Вяткин.

В своем выступлении о необходимости принятия законопроекта о запрете распространения фейковой информации он отметил, что, в частности, на создание законопроекта повлияло появление ложных сообщений в интернете после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Новость
Клишас увидел риск злоупотребления законами о фейковых новостях и оскорблении власти

«Фракция ЛДПР не будет поддерживать ни один из этих законопроектов», — сказал депутат этой партии Вадим Деньгин. Он отметил, что нормы по запрете оскорблений и клеветы уже предусмотрены в действующем законодательстве.

В конце декабря 2018 года глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, запрещающий публиковать в СМИ и интернете недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу жизни граждан, массового нарушения порядка и др. Помимо этого, они внесли законопроект, запрещающий оскорбление в неприличной форме общества, государства, официальных государственных символов России, Конституции РФ и госорганов.

За распространение фейковых новостей авторы предложили ввести штрафы 3−5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний с конфискацией предмета административного правонарушения. За оскорбление государственных символов предлагается ввести штраф от 1 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

После публикации законопроектов замминистра Минкомсвязи Алексей Волин сообщил RNS, что ведомство направило отрицательное заключение на законопроект о запрете оскорбления властей в интернете, не поддержав его принятие в текущей редакции. По его словам, с самой концепцией законопроекта «можно работать».

 В Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса Лесли
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений
ЕС ввел санкции против «сотрудников ГРУ» из-за дела Скрипалей
Израиль показал видео уничтожения комплекса «Панцирь» в Сирии
Чубайс ответил Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы
Зоолог рассказала, почему мы никогда не видим птенцов голубей
Умерла самая пожилая жительница России
Счетная палата допустила срыв программы поддержки молодых семей
Спорт
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию Международный союз биатлонистов (IBU) потребует от спортсменов с уважением высказываться в адрес российского спортсмена Александра Логинова
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей В Санкт-Петербурге выставили на продажу великолепно отреставрированный ЗАЗ-969В — первый переднеприводный советский автомобиль
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Девчата". Что осталось за кадром... 364
Часть квартиры дочери 303
Что это? 275
Вы ещё пылесосите? 258
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь