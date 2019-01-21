Комитет Госдумы поддержал законопроекты о запрете фейков и оскорбления госсимволов в интернете

Источник: РИА "Новости"

«По первому законопроекту — один против, один воздержался», — подвёл итоги голосования по законопроекту о фейках глава комитета Леонид Левин.

«Также — один против, один воздержался», — добавил он о законопроекте об осокорблениях.

Левин напомнил, что комитет ранее обещал дождаться заключения правительства на оба законопроекта.

«Оно поступило. Причем оно концептуально поддержало оба законопроекта», — отметил Левин.

Он добавил, что у комитета есть замечания к обоим законопроектам, которые будут проработаны. Также законопроекты поддерживает комитет по безопасности, отметил депутат.

«Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке законопроектов ко второму чтению», — сообщил на заседании комитета соавтор законопроекта депутат Евгений Вяткин.

В своем выступлении о необходимости принятия законопроекта о запрете распространения фейковой информации он отметил, что, в частности, на создание законопроекта повлияло появление ложных сообщений в интернете после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Новость Клишас увидел риск злоупотребления законами о фейковых новостях и оскорблении власти

«Фракция ЛДПР не будет поддерживать ни один из этих законопроектов», — сказал депутат этой партии Вадим Деньгин. Он отметил, что нормы по запрете оскорблений и клеветы уже предусмотрены в действующем законодательстве.

В конце декабря 2018 года глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, запрещающий публиковать в СМИ и интернете недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу жизни граждан, массового нарушения порядка и др. Помимо этого, они внесли законопроект, запрещающий оскорбление в неприличной форме общества, государства, официальных государственных символов России, Конституции РФ и госорганов.

За распространение фейковых новостей авторы предложили ввести штрафы 3−5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний с конфискацией предмета административного правонарушения. За оскорбление государственных символов предлагается ввести штраф от 1 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.