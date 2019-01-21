Володин рассказал о дисбалансе ветвей власти в Конституции

Источник: РИА Новости

Он отметил, что видит возможности парламента как законодательной ветви власти играть ключевую роль по анализу эффективности Конституции.

«То есть, именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль», — заявил Володин.

По его словам, необходимо расширить полномочия Госдумы по контролю исполнения прав. Спикер считает, что это позволит устранить недостатки Конституции, которые заключаются в перекосе в пользу исполнительной ветви власти.

Он заявил, что его позицию разделяет председатель Конституционного суда и многие другие специалисты.

Володин отметил, что «одной из важнейших поправок к Конституции, которые были приняты за минувшие годы, является норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе «по вопросам, поставленным Государственной думой». Он напомнил, что соответствующие поправки были приняты в 2008 году.

Володин добавил, что благодаря этому работа по обеспечению более точного баланса ветвей власти уже ведется. Спикер предложил уточнить и детализировать отчетность правительства перед Госдумой именно по вопросам соблюдения прав.

Реальные рычаги воздействия

С мнением спикера Госдумы согласилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что заинтересована в том, чтобы функции парламентского контроля были усилены и появились реальные рычаги воздействия.