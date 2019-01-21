Володин рассказал о дисбалансе ветвей власти в Конституции
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Конституции сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Конституции сегодня отсутствует должный баланс ветвей власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что видит возможности парламента как законодательной ветви власти играть ключевую роль по анализу эффективности Конституции.
«То есть, именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль», — заявил Володин.
Он заявил, что его позицию разделяет председатель Конституционного суда и многие другие специалисты.
Володин отметил, что «одной из важнейших поправок к Конституции, которые были приняты за минувшие годы, является норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе «по вопросам, поставленным Государственной думой». Он напомнил, что соответствующие поправки были приняты в 2008 году.
Володин добавил, что благодаря этому работа по обеспечению более точного баланса ветвей власти уже ведется. Спикер предложил уточнить и детализировать отчетность правительства перед Госдумой именно по вопросам соблюдения прав.
Реальные рычаги воздействия
С мнением спикера Госдумы согласилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что заинтересована в том, чтобы функции парламентского контроля были усилены и появились реальные рычаги воздействия.
«Нужно не просто провести его (парламентский контроль), установить недостатки, но нужно понимать, как они будут устранены, какие могут быть рычаги для восстановления нарушенных прав и для установления превентивных мер, чтобы подобные ситуации не повторились», — добавила Москалькова.