Сенатор от Калифорнии Камала Харрис объявила о намерении баллотироваться в президенты США

Источник: AP 2019

«Я баллотируюсь в президенты. Давайте сделаем это вместе», — написала она в своем Twitter.

Среди других вероятных претендентов на пост президента США эксперты называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О’Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

Первые собрания партийных активистов в рамках будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13—16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24—27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).