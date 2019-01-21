Сенатор от Калифорнии Камала Харрис объявила о намерении баллотироваться в президенты США
ТАСС, 21 января.
ТАСС, 21 января.
«Я баллотируюсь в президенты. Давайте сделаем это вместе», — написала она в своем Twitter.
Среди других вероятных претендентов на пост президента США эксперты называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О’Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с
Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.