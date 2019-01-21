Дань традиции: как Синдзо Абэ исполнит клятву отцу
Хватит ли Синдзо Абэ мужества вернуть Курилы.
Хватит ли Синдзо Абэ мужества вернуть Курилы.
21 января в Москву прибыл
Например, в 2017 году
Еще одна вещь, которой так гордятся японцы и сам Синдзо Абэ — дань традициям. Старинные обычаи бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Например, где бы вы ни оказались, японцы всегда организуют теплый прием и напоследок поблагодарят за визит. Также не удивляйтесь, если в ресторане или музее вас попросят снять обувь и оставить у двери — это тоже давняя японская традиция.
В начале января 2019 года стало известно, что
К наиболее популярным заявлениям японского политика относятся и его обещания «дать женщинам сиять» в сфере бизнеса и общественной жизни. Неудивительно, что когда в октябре 2018-го года в состав его правительства вошла всего одна женщина, Абэ обвинили в сексизме и неспособности держать свое слово.
В ответ Абэ заметил, что кандидатура действующего члена Палаты советников Японии Сатсуки Катаямы была принята, потому что с ее рвением она способна «заменить двух или трех женщин». Комментарий оправданный, поскольку Катаяма совмещает работу на сразу трех министерских постах: регионального развития, по вопросам гендерного равенства и по правам женщин.
Глава японского правительства отметил: «Мы должны признать, что соотношение женщин среди министров является низким по сравнению с другими странами, но Япония только начала создавать общество, где женщины могли бы быть более активными. Я думаю, что мы будем воспитывать тех людей, которые могут стать министрами».
Как можно было догадаться, на этом многолетняя полемика о равноправии полов в Японии не закончилась — Катаяму заставили буквально за несколько часов переосмыслить собственный стиль после того, как один из членов правительства счел ее наряды чересчур броскими.
После выдвинутых претензий коллег политик поспешила в ближайший торговый центр в сопровождении своего секретаря, и на парадных фотографиях уже позировала в «уместном» серебряном платье с пиджаком. С тех пор японские феминисты пристально следят за каждым шагом премьера.
Бывший министр внутренних дел Японии Сеико Нода в новый состав правительства не вошла: нехватка политиков женского пола на руководящих должностях в партии вызвало у нее «обеспокоенность».
Также
О том, где живет политик, известно всей стране — в квартире с матерью и супругой в Токио. Также любой может узнать, во сколько Абэ выходит на работу или возвращается домой, поскольку одна из местных газет все время публикует график