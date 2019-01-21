Дань традиции: как Синдзо Абэ исполнит клятву отцу

Источник: AFP 2019

21 января в Москву прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. За рекордно долгий срок своей службы 64-летний политик показал себя достойным лидером и, как и следует ожидать, обзавелся поклонниками и противниками у себя на родине. «Газета.Ru» — о том, за что Синдзо Абэ любят и ненавидят в Японии.

Премьер-министр Синдзо Абэ родился в семье знаменитых политиков и находится на посту главы японского правительства уже четвертый срок. Впервые Абэ возглавил Кабинет министров еще в 2006 году, когда ему только исполнилось 52 года. Поэтому Абэ вошел в историю страны не только как потомственный политик с самым длительным сроком пребывания на посту со времен окончания Второй мировой войны, но и как самый молодой премьер-министр Японии.

Синдзо Абэ, несмотря на типичную японскую сдержанность, известен своей прямолинейностью, которую может продемонстрировать в спорных моментах.

Например, в 2017 году премьер-министр демонстративно отведал добытые неподалеку от Фукусимы морепродукты, чтобы убедить журналистов в безопасности этой пищи. Кроме того, политик призвал избавиться от лимитов на импорт морепродуктов из префектуры, где ранее произошла авария.

Читайте также Песков: Япония не предлагала России передать ей два острова Курил для заключения договора

Еще одна вещь, которой так гордятся японцы и сам Синдзо Абэ — дань традициям. Старинные обычаи бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Например, где бы вы ни оказались, японцы всегда организуют теплый прием и напоследок поблагодарят за визит. Также не удивляйтесь, если в ресторане или музее вас попросят снять обувь и оставить у двери — это тоже давняя японская традиция.

В начале января 2019 года стало известно, что премьер-министр посетил город Нагато в префектуре Ямагучи, где он родился, в сопровождении своей супруги Аки Абэ. Цель визита — посетить место, где похоронен его отец. Как позже рассказал журналистам Абэ, на могиле отца он поклялся «сделать все возможное», чтобы продвинуться в переговорах с Россией относительно Курильских островов «и поставить точку». Японский лидер заявил, что этот год станет «поворотным моментом в истории».

Вероятно, клятва Абэ принадлежит к разряду тех обещаний, нарушение которых стало бы равноценно предательству памяти своих предков.

К наиболее популярным заявлениям японского политика относятся и его обещания «дать женщинам сиять» в сфере бизнеса и общественной жизни. Неудивительно, что когда в октябре 2018-го года в состав его правительства вошла всего одна женщина, Абэ обвинили в сексизме и неспособности держать свое слово.

В ответ Абэ заметил, что кандидатура действующего члена Палаты советников Японии Сатсуки Катаямы была принята, потому что с ее рвением она способна «заменить двух или трех женщин». Комментарий оправданный, поскольку Катаяма совмещает работу на сразу трех министерских постах: регионального развития, по вопросам гендерного равенства и по правам женщин.

Глава японского правительства отметил: «Мы должны признать, что соотношение женщин среди министров является низким по сравнению с другими странами, но Япония только начала создавать общество, где женщины могли бы быть более активными. Я думаю, что мы будем воспитывать тех людей, которые могут стать министрами».

Как можно было догадаться, на этом многолетняя полемика о равноправии полов в Японии не закончилась — Катаяму заставили буквально за несколько часов переосмыслить собственный стиль после того, как один из членов правительства счел ее наряды чересчур броскими.

Поэтому Сатсуки Катаяма была вынуждена успеть обновить гардероб в рекордно короткие сроки перед торжественным оглашением нового состава правительства императором Акихито в Императорском дворце в Токио.

После выдвинутых претензий коллег политик поспешила в ближайший торговый центр в сопровождении своего секретаря, и на парадных фотографиях уже позировала в «уместном» серебряном платье с пиджаком. С тех пор японские феминисты пристально следят за каждым шагом премьера.

Читайте также О Курилах не так передали

Бывший министр внутренних дел Японии Сеико Нода в новый состав правительства не вошла: нехватка политиков женского пола на руководящих должностях в партии вызвало у нее «обеспокоенность».

Также премьер-министр, как и принято в Японии, уделяет достаточно свободного времени спорту. Известно, что политик занимается фитнесом и довольно много времени проводит на площадке для гольфа. Однако в ноябре 2017 года такое увлечение привело к неприятному инциденту: играя партию с Дональдом Трампом, Синдзо Абэ оступился и провалился в яму на поле, и американский президент сразу же поспешил на помощь.

О том, где живет политик, известно всей стране — в квартире с матерью и супругой в Токио. Также любой может узнать, во сколько Абэ выходит на работу или возвращается домой, поскольку одна из местных газет все время публикует график премьер-министра за прошедший день.