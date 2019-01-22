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02:34 (мск), источник: BFM.ru

Володин рассказал, как надо изменить конституцию

Полномочия парламента имеет смысл расширить, а исполнительной власти — сократить, считает председатель Госдумы. Почему Володин решил поднять этот вопрос именно сейчас?

Источник: РИА "Новости"

Вячеслав Володин призвал «устранить в конституции существующий дисбаланс ветвей власти». По мнению спикера Госдумы, полномочия парламента имеет смысл расширить, а исполнительной власти, наоборот, сократить. В связи с этим, как считает Володин, в основной закон стоило бы внести некоторые изменения.

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Почему спикер Госдумы решил поднять этот вопрос сейчас, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Повестка достаточно пустая, обсуждать почти нечего. Мусорная тема все-таки немножко ушла с повестки дня, тема Магнитогорска тоже уже подзабывается, поэтому есть возможность вбросить некоторую тему и посмотреть на реакцию, которая может оказаться более острой, более активной, чем в обычные дни. С другой стороны, декабрь, может быть, имиджево был не очень удачен для руководства Госдумы, были разговоры в контексте съезда “Единой России” о возможном ослаблении позиций руководства Думы. В январе тоже не вполне понятная история с законопроектами Клишаса. Поэтому, наверное, важно дать сигнал и вовне, и депутатам о том, что инициатива у нас, инициатива не утрачена, мы не обороняемся, у нас есть много идей».

Другое дело, может быть, есть риск того, что через один-два дня дискуссия выдохнется, если не получит какой-то мощной подпитки или мощной полемики.

В октябре прошлого года о некоторых недостатках конституции, которые вполне можно исправить путем точечных изменений, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. А в декабре Владимир Путин сравнил основной закон с живым организмом, который способен и должен развиваться.

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