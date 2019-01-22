Володин рассказал, как надо изменить конституцию
Полномочия парламента имеет смысл расширить, а исполнительной власти — сократить, считает председатель Госдумы. Почему Володин решил поднять этот вопрос именно сейчас?
Полномочия парламента имеет смысл расширить, а исполнительной власти — сократить, считает председатель Госдумы. Почему Володин решил поднять этот вопрос именно сейчас?
Вячеслав Володин призвал «устранить в конституции существующий дисбаланс ветвей власти». По мнению спикера Госдумы, полномочия парламента имеет смысл расширить, а исполнительной власти, наоборот, сократить. В связи с этим, как считает Володин, в основной закон стоило бы внести некоторые изменения.
Почему спикер Госдумы решил поднять этот вопрос сейчас, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Повестка достаточно пустая, обсуждать почти нечего. Мусорная тема
Другое дело, может быть, есть риск того, что через
один-двадня дискуссия выдохнется, если не получит какой-томощной подпитки или мощной полемики.
В октябре прошлого года о некоторых недостатках конституции, которые вполне можно исправить путем точечных изменений, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. А в декабре Владимир Путин сравнил основной закон с живым организмом, который способен и должен развиваться.
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