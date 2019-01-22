Володин рассказал, как надо изменить конституцию

Почему спикер Госдумы решил поднять этот вопрос сейчас, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Повестка достаточно пустая, обсуждать почти нечего. Мусорная тема все-таки немножко ушла с повестки дня, тема Магнитогорска тоже уже подзабывается, поэтому есть возможность вбросить некоторую тему и посмотреть на реакцию, которая может оказаться более острой, более активной, чем в обычные дни. С другой стороны, декабрь, может быть, имиджево был не очень удачен для руководства Госдумы, были разговоры в контексте съезда “Единой России” о возможном ослаблении позиций руководства Думы. В январе тоже не вполне понятная история с законопроектами Клишаса. Поэтому, наверное, важно дать сигнал и вовне, и депутатам о том, что инициатива у нас, инициатива не утрачена, мы не обороняемся, у нас есть много идей».