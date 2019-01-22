США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин

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Это вытекает из положений Сан-Францисского мирного договора, заключенного в сентябре 1945 года и положившего конец Второй мировой войне. Исходя из его содержания, Япония отказалась от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова не в пользу Советского Союза, а вообще. При этом документ предусматривает следующее: если Япония договорится о мире с каким-то иным государством и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором, она обязана будет дать то же самое всем остальным подписантам.

Так как Советский Союз не подписывал Сан-Францисский договор, а Россия — государство-продолжатель СССР, к ней это положение будет применено в случае подписания мирного договора с Японией.

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Учитывая, что признание суверенитета над этими землями трактуется как предоставление привилегий сверх Сан-Францисского договора, все страны-подписанты (в том числе США) получат право требовать передачи себе и Курильских островов, и Южного Сахалина.

Кузьминков подчеркивает, что нет документа или договора, по которому контроль этих территорий передавался бы Советскому Союзу. «Сегодняшняя Россия как государство-продолжатель СССР владеет ими не де-юре, а на исторических основаниях — потому что никто другой не предъявил своих претензий», — указывает он.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.