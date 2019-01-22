Адвокат Трампа отказался от слов о переговорах по Trump Tower в Москве

«Мои комментарии не отражают фактические сроки или обстоятельства любых таких обсуждений. Дело в том, что это предложение находилось на самой ранней стадии и не выходило за рамки свободного (юридически) необязательного письма о намерениях», — заявил Джулиани, которого цитирует издание Politico.
Буквально накануне адвокат заявлял, что переговоры о строительстве «башни Трампа» в Москве могли идти вплоть до осени 2016 года, то есть почти вплоть до избрания Трампа президентом США в ноябре того же года.
Вопрос о том, как долго шли переговоры о проекте строительства небоскреба, который так и не был начат, важен для СМИ США по различным причинам.
Демократы усматривают в этом свидетельство «сговора Трампа с Россией», который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
Кроме того, осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил в показаниях конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года. На основании этого портал BuzzFeed написал на этой неделе, что Трамп якобы велел Коэну лгать конгрессу о сроках переговоров, чтобы скрыть свои «российские связи».
Портал ссылался на выводы расследования Роберта Мюллера — спецпрокурора, который ищет «российские связи» Трампа. Однако Мюллер статью BuzzFeed опроверг. Трамп также отрицает предположения портала и говорит, что Коэн возводит на него клевету, чтобы сократить себе срок за финансовые нарушения.
Если выяснится, что Коэн сознательно вводил конгресс в заблуждение, это грозит ему дополнительными проблемами с законом, поскольку ложь в показаниях конгрессу является преступлением. Если же будет доказано, что он делал это по указанию своего клиента, когда тот уже исполнял обязанности президента, то проблемы могут появиться уже у Трампа. Ряд демократов уже не исключают, что будут добиваться импичмента главы государства.