Адвокат Трампа отказался от слов о переговорах по Trump Tower в Москве

Источник: AP 2019

«Мои комментарии не отражают фактические сроки или обстоятельства любых таких обсуждений. Дело в том, что это предложение находилось на самой ранней стадии и не выходило за рамки свободного (юридически) необязательного письма о намерениях», — заявил Джулиани, которого цитирует издание Politico.

Буквально накануне адвокат заявлял, что переговоры о строительстве «башни Трампа» в Москве могли идти вплоть до осени 2016 года, то есть почти вплоть до избрания Трампа президентом США в ноябре того же года.

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Вопрос о том, как долго шли переговоры о проекте строительства небоскреба, который так и не был начат, важен для СМИ США по различным причинам.

Демократы усматривают в этом свидетельство «сговора Трампа с Россией», который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Кроме того, осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил в показаниях конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года. На основании этого портал BuzzFeed написал на этой неделе, что Трамп якобы велел Коэну лгать конгрессу о сроках переговоров, чтобы скрыть свои «российские связи».

Портал ссылался на выводы расследования Роберта Мюллера — спецпрокурора, который ищет «российские связи» Трампа. Однако Мюллер статью BuzzFeed опроверг. Трамп также отрицает предположения портала и говорит, что Коэн возводит на него клевету, чтобы сократить себе срок за финансовые нарушения.