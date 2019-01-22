«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»

1991 год: первые визиты

Основные действующие лица: премьер-министр СССР Валентин Павлов (на фото), президент РСПП Аркадий Вольский и руководитель «ЭПИцентра» Григорий Явлинский

Что писали про россиян:

«Не забывайте нас,— сказали украинцы, армяне и русские в Давосе.— Наша битва — это ваша битва, и если мы проиграем, мир станет гораздо более опасным местом. Не забывайте про 30 тыс. ядерных боеголовок в Советском Союзе и о том, что договоренности по ним заморожены или не соблюдаются»

(4 февраля 1991 года в статье The Guardian «О, эгоистичный новый мир»).

Форум в Давосе был создан в 1971 году как чисто европейское мероприятие. Всемирным он стал только в 1987-м. В том же году в повестке форума появился Советский Союз — в тот год в Швейцарию впервые приехала официальная делегация из Москвы. Правда, не слишком представительная. Ее возглавлял зампред Государственной внешнеэкономической комиссии Иван Иванов. «Горбачева нужно принять всерьез!» — говорил тогда глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер.