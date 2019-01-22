«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
Приключения россиян на форуме в Давосе.
Накануне очередного экономического форума в швейцарском Давосе «Ъ» вспомнил историю и яркие моменты участия в нем россиян.
Приключения россиян на форуме в Давосе.
Накануне очередного экономического форума в швейцарском Давосе «Ъ» вспомнил историю и яркие моменты участия в нем россиян.
1991 год: первые визиты
Основные действующие лица: премьер-министр СССР Валентин Павлов (на фото), президент РСПП Аркадий Вольский и руководитель «ЭПИцентра» Григорий Явлинский
Что писали про россиян:
«Не забывайте нас,— сказали украинцы, армяне и русские в Давосе.— Наша битва — это ваша битва, и если мы проиграем, мир станет гораздо более опасным местом. Не забывайте про 30 тыс. ядерных боеголовок в Советском Союзе и о том, что договоренности по ним заморожены или не соблюдаются»
(4 февраля 1991 года в статье The Guardian «О, эгоистичный новый мир»).
Форум в Давосе был создан в 1971 году как чисто европейское мероприятие. Всемирным он стал только в 1987-м. В том же году в повестке форума появился Советский Союз — в тот год в Швейцарию впервые приехала официальная делегация из Москвы. Правда, не слишком представительная. Ее возглавлял зампред Государственной внешнеэкономической комиссии Иван Иванов. «Горбачева нужно принять всерьез!» — говорил тогда глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер.
В 1991 году в Давос приехали российские реформаторы во главе с премьером Валентином Павловым. С тех пор от России в Давос приезжали не меньше чем министры финансов и вице-премьеры, а иногда — и главы правительства. Именно в качестве премьер-министра в 2009 году свой единственный визит на форум совершил Владимир Путин. Самым представительным стал 2011 год, когда в Давос приехал президент России Дмитрий Медведев (всего он был в Давосе трижды). По воспоминаниям очевидцев, всех воодушевила его речь о модернизации страны. Увы, это был один из последних моментов сближения Москвы и Запада перед началом многолетнего охлаждения отношений.
1996 год: красный десант
Основные действующие лица: премьер-министр Виктор Черномырдин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов (на фото), лидер «Яблока» Григорий Явлинский, мэр Москвы Юрий Лужков, глава Татарстана Минтимер Шаймиев, губернатор Нижегородской области Борис Немцов, глава избирательного штаба Бориса Ельцина Анатолий Чубайс, глава ЦБ Сергей Дубинин
Что писали про россиян:
«Он (лидер КПРФ Геннадий Зюганов.— „Ъ“) все еще энергичен на татарском приеме в час ночи — в конце дня, который начался в семь часов утра. Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов и бизнесменов. Озадаченные и околдованные, они поднимают очки, прежде чем он пойдет дальше. Господин Зюганов излучает уверенность человека, который лидирует в преддверии выборов президента России»
(5 февраля 1996 года в статье The Wall Street Journal «Коммунистическая Россия ухаживает за капиталистической элитой»).
По легенде, в разгар форума 1996 года Владимиру Гусинскому позвонил его недруг, Борис Березовский: «Володя. Кто старое помянет, тому глаз вон. Не кажется ли тебе, что нам следует встретиться и поговорить?» С этого звонка началась самая знаменитая история русского Давоса. Главной звездой форума в тот год был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он прилетел в статусе лидера президентской гонки, чтобы убедить западный бизнес, что коммунисты — уже не те. И почти убедил.
Руководители западных корпораций «слетались к Зюганову как мухи на мед», вспоминал позже господин Березовский. Медиамагнату Владимиру Гусинскому коммунисты тоже не нравились. Именно тогда олигархи договорились вместе поддержать действующего президента Бориса Ельцина и заодно подтянуть к делу остальных российских миллиардеров. Так возник «Давосский пакт». Итог — известен: спустя полгода господин Ельцин победил во втором туре, а власть усвоила урок о силе денег и телевидения.
2000 год: Who is Mister Putin?
Основные действующие лица: первый вице-премьер Михаил Касьянов (на фото), глава МЧС Сергей Шойгу, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Северстали» Алексей Мордашов, председатель правления «РАО ЕЭС России» Анатолий Чубайс и лидер фракции СПС в Госдуме Сергей Кириенко
Что писали про россиян:
«В круговороте ежегодного Давоса, собравшего политиков, топ-менеджеров и ученых, помощники покидающего пост президента США (Билла Клинтона.— „Ъ“) говорят, что Владимир Путин вполне может оказаться демократом-реформатором... А медиа, подконтрольные Борису Березовскому, превозносят нового Наполеона до небес»
(1 февраля 2000 года в статье The New York Times «С Путиным. Российские реформы стоят на льду»).
Именно из Давоса родом один из главных мемов путинской эпохи. Конец января 2000 года. Всего месяц назад Борис Ельцин досрочно покинул пост президента России. Его преемника плохо знали даже на родине, для Запада он — абсолютная загадка. На пресс-конференции в Давосе международный обозреватель газеты «Филадельфия Инкуайерер» Труди Рубин сформулировала легендарный вопрос: «Who is Mister Putin?»
Члены российской делегации Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, Михаил Касьянов то ли не знали, что ответить, то ли не хотели и под смешки зала передавали микрофон друг другу. В итоге слово взял будущий премьер-министр России Михаил Касьянов. Но ответ, в отличие от вопроса, в историю не вошел. Восемь лет спустя давосский мем прокомментировал сам Владимир Путин: «Я ответил на этот вопрос не словами, а делами».
2009 год: трудности перевода
Основные действующие лица: премьер-министр Владимир Путин, глава «Русского алюминия» Олег Дерипаска, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, глава ВТБ Андрей Костин, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
Что писали про россиян:
«Из России с любовью (если ты мужчина). Вечеринка Владимира Путина прошлой ночью была обделена — как бы это выразиться — женским присутствием. Это потому что российский премьер не пригласил женщин. И даже наоборот: представительницам слабого пола было специально запрещено посещать вечеринку»
(29 января 2009 года в статье The Independent «Дневник Давоса»).
Владимир Путин лично посетил Всемирный экономический форум в Давосе лишь в 2009 году. На этот раз самый запоминающийся вопрос сформулировал основатель и глава Dell Computer Майкл Делл. Журналисты New York Post в тот же день назвали его «вопросом, который, как мир теперь знает, никогда нельзя задавать». Звучал он так: «Как мы можем вам помочь?»
Услышав вопрос, Владимир Путин поднял глаза к небу, вздохнул и ответил: «Видите ли, фокус в том, что нам не нужно помогать. Мы не инвалиды». После этого переводчик задумался и добавил «у нас нет ограниченных возможностей». По рассказам очевидцев, аудитория была ошеломлена. Многие из присутствующих услышали, что у России нет «ограниченных умственных способностей».
2015 год: после бала
Основные действующие лица: первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, член Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин, глава «Русала» Олег Дерипаска, глава Татарстана Рустам Минниханов (на фото второй справа), глава «Татнефти» Наиль Маганов, глава Сбербанка Герман Греф (на фото слева), глава ВТБ Андрей Костин (на фото справа)
Что писали про россиян:
«... Несколько мрачных фигур сидели в почти пустом павильоне, принадлежавшем Сбербанку — российскому кредитору, пострадавшему от санкций»
(24 января 2015 года в статье The Times «Дневник Давоса»).
«Москва оплачивает местные автобусы. Все они покрыты рекламой, призывающей инвестировать в Россию. Но не думайте, что кто-то действительно может воспользоваться общественным транспортом. Здесь ревниво охраняют статус»
(27 января 2015 года в статье Scottish Daily Mail «Не паникуйте! Элтон здесь, чтобы спасти мир»).
Хотя основные заседания Давоса проходят в деловой обстановке, форум в шутку называют «денежным „Оскаром“». По рассказам журналистов, на приемах политики и бизнес-элита отдыхают с участием мировых звезд кино и эстрады. Самые масштабные вечеринки устраивают российские компании. В разные годы «Тройка-Диалог» организовывала для гостей ледовые шоу, а Сбербанк в 2014 году для приема в честь Олимпиады в Сочи разукрасил своими логотипами целое здание.
«Бесконечные потоки лучшего шампанского, водка и черная икра среди танцующих казаков и русских моделей» — так описывали участники еще одну из вечеринок. Самым желанным называли приглашение на званый ужин ВТБ. Много лет подряд банк был стратегическим партнером форума. На приемах не экономили. В 2015 году для гостей играли одновременно Леонид Агутин, Эл Ди Меола и Эмир Кустурица со своим оркестром. Однако после введения санкций ВТБ исчез из списка стратегических партнеров Давоса, а вместе с ним — и легендарные вечеринки.