В ЛДПР предложили полностью запретить деятельность коллекторов

Источник: РИА "Новости"

Ранее в январе на сайте телеканала RT сообщалось, что директору и учителям столичной школы № 1285 поступали угрозы от коллекторов. Неизвестные звонили и требовали «взыскать долг с родителей двух учеников, а детей “вышвырнуть” из учебного заведения».

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Позже в МВД подтвердили, что получали сообщения о звонках с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту на телефон одного из столичных учебных заведений и личный номер директора, а также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников. Было заведено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Позже МВД сообщило, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в звонках с угрозами. Им оказался 28-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство». Подозреваемый помещен под домашний арест.