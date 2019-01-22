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10:57 (мск), источник: РИА Новости

В ЛДПР предложили полностью запретить деятельность коллекторов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ЛДПР предлагает полностью запретить коллекторскую деятельность на территории РФ после угроз в адрес учителей и директора одной из московских школ с требованием взыскать долг с родителей учащихся, сказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, выступая от фракции на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в январе на сайте телеканала RT сообщалось, что директору и учителям столичной школы № 1285 поступали угрозы от коллекторов. Неизвестные звонили и требовали «взыскать долг с родителей двух учеников, а детей “вышвырнуть” из учебного заведения».

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Позже в МВД подтвердили, что получали сообщения о звонках с требованиями воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения задолженности по кредиту на телефон одного из столичных учебных заведений и личный номер директора, а также звучали угрозы жизни и здоровью в адрес ее родственников. Было заведено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Позже МВД сообщило, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в звонках с угрозами. Им оказался 28-летний житель Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство». Подозреваемый помещен под домашний арест.

«Нельзя оставить без нашего внимания, когда коллекторы, угрожая одному из сотрудников школы просто блокировали работу образовательной организации… Я предлагаю вернуться к тем предложениям ЛДПР по поводу коллекторов, о которых мы постоянно говорим. Невозможно небольшими ограничениями эту мафию остановить. Нужен полный запрет коллекторской деятельности на территории всей России», — сказал Чернышов.

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