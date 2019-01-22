Захарова заверила в должной работе МИД в деле об убийстве журналистов в ЦАР

Источник: РИА Новости

В понедельник «Московский комсомолец» опубликовал фрагменты из дипломатической переписки МИД РФ по расследованию убийства журналистов, на основе которых утверждает, что делу не уделяется должного внимания. Также издание отмечает, что дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей только спустя восемь дней после убийства.

«На каком основании делается вывод о том, что дипломаты посольства впервые ознакомились с материалами через 8 дней? Дипломаты посольства в ЦАР были на связи с правоохранительными структурами ЦАР с первых часов после получения информации о случившемся, постоянно связывались с официальными структурами ЦАР для получения новых данных, находились на связи с МИД и правоохранительными органами России и регулярно комментировали ситуацию в СМИ», — сказала Захарова журналистам.

«И это всё на фоне первостепенной задачи того момента — оперативной отправки тел в Россию, на чем настаивали родственники», — добавила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что «посольством всё делалось в заданных обстоятельствах максимально оперативно». «Почему-то об этом обо всём опять написать в статье «забыли», — заметила она.

Дипломат заявила, что «при подготовке публикации в МИД за подтверждением, опровержением или уточнением никто не обращался». «В Следственный комитет России, как я понимаю, за информацией о ходе расследования тоже. Странно, да?» — заключила Захарова.

В ЦАР 30 июля 2018 года погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, работавшие над фильмом по заказу проекта Ходорковского, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Как заявляли в ЦУР, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности частных военных компаний (ЧВК) в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава ЦУР Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность. СК РФ расследует уголовное дело по статье «убийство».