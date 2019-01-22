Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 доказательств того, что питомец – плохой подарок
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
«Особенная» дочь Светланы Зейналовой учится кататься на горных лыжах
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Андрей Губин: болит всё, не помогает ничего; живу и терплю
30 млн просмотров: выступление гимнастки из США
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти
Павлюченкова проиграла в 1/4 финала Australian Open
Сын Федора Бондарчука разводится с женой
Ирина Шейк снялась в вуали и перьях для японского глянца
В Казахстане нашли один из 15 легендарных автомобилей ГАЗ (фото)
Восемь джипов вытащили 50-тонную фуру (видео)
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Город в Италии объявил распродажу домов за 1 евро
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
11:28 (мск), источник: РИА Новости

Захарова заверила в должной работе МИД в деле об убийстве журналистов в ЦАР

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала статью с утверждениями о неоперативной работе российских дипломатов по выяснению обстоятельств гибели российских журналистов в ЦАР, назвав материал «очень нечистоплотным».

Источник: РИА Новости

В понедельник «Московский комсомолец» опубликовал фрагменты из дипломатической переписки МИД РФ по расследованию убийства журналистов, на основе которых утверждает, что делу не уделяется должного внимания. Также издание отмечает, что дипломаты ознакомились с протоколами допросов свидетелей только спустя восемь дней после убийства.

«На каком основании делается вывод о том, что дипломаты посольства впервые ознакомились с материалами через 8 дней? Дипломаты посольства в ЦАР были на связи с правоохранительными структурами ЦАР с первых часов после получения информации о случившемся, постоянно связывались с официальными структурами ЦАР для получения новых данных, находились на связи с МИД и правоохранительными органами России и регулярно комментировали ситуацию в СМИ», — сказала Захарова журналистам.

Видео
Убийство было подстроено: почему по делу о ЦАР сработали так топорно

«И это всё на фоне первостепенной задачи того момента — оперативной отправки тел в Россию, на чем настаивали родственники», — добавила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что «посольством всё делалось в заданных обстоятельствах максимально оперативно». «Почему-то об этом обо всём опять написать в статье «забыли», — заметила она.

Дипломат заявила, что «при подготовке публикации в МИД за подтверждением, опровержением или уточнением никто не обращался». «В Следственный комитет России, как я понимаю, за информацией о ходе расследования тоже. Странно, да?» — заключила Захарова.

В ЦАР 30 июля 2018 года погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, работавшие над фильмом по заказу проекта Ходорковского, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Как заявляли в ЦУР, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности частных военных компаний (ЧВК) в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава ЦУР Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность. СК РФ расследует уголовное дело по статье «убийство».

Коняхин, комментируя сообщение СК РФ о расследовании дела, заявил, что оно содержит ошибочную информацию. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в ответ на утверждения об «ошибках» заявила, что сообщение ведомства основано на материалах дела, а не на догадках источников, явно не заинтересованных в расследовании.

 Спасатели не надеются найти живыми пропавших в Черном море моряков
В Киеве рассказали о 'позорном провале' Украины
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Пассажиров метро предложили отучить от сидения «нога на ногу»
«Тост за западных финансистов»: приключения россиян в Давосе
Как девушки из КНДР бежали из секс-рабства в Китае (видео)
Магнитогорский мэр объяснил падение уцелевшей стены многоэтажки
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
Спорт
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе Обладательница золота мирового первенства 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о том, как Евгения Медведева может урегулировать конфликтную ситуацию
Hi-Tech
Только пять раз. WhatsApp вводит новые ограничения Одно сообщение теперь можно переслать не более чем 5 пользователям.
Авто
Флагманская Skoda станет ещё более «рубленой» (фото) Внешность флагманского лифтбека Skoda Superb 2020 модельного года оказалась полностью рассекречена благодаря публикации шпионских снимков
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Дети
Яну Рудковскую заподозрили в беременности Пользователи сети решили, что продюсер ждет ребенка (фото)
Леди
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после) Девушка из Костромы второй год подряд ставит себе цели для улучшения жизни и тела. Некоторыми советами она готова поделиться и с нами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь