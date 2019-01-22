Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дания угрожает России из-за инцидента в Керчи
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Яну Рудковскую заподозрили в беременности
Стала известна новая пара ведущих «Орла и решки»
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
«Развратные девушки» в проруби огорчили общественность
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Лучший бомбардир РПЛ подписал новый контракт с ЦСКА
ЦСКА завершил первый сбор победой над «Молде»
Сын Федора Бондарчука разводится с женой
Виторган и Богомолов подрались в центнре Москвы
Фото: Волочкова искупалась на Крещение полуобнаженная и с топором
Нелегально качали газ: 2 корабля горели под Керч
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
10Первое лунное затмение года
15:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия и Франция договорились защищаться без НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции двух стран. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AFP 2019

Во время церемонии Меркель предупредила о росте национализма в Европе. «Популизм и национализм усиливаются во всех наших странах», — обратилась она к собравшимся официальным лицам со всей Европы. По ее словам, международное сотрудничество переживает непростой период, и именно поэтому необходимо было подписать соглашение, декларирующее ответственность Франции и Германии, в том числе в рамках ЕС.

Ее поддержал и Макрон. Он отметил «нарастающее недовольство» в европейских обществах и указал на давление извне.

Как передает РИА Новости, канцлер также отметила, что страны будут оказывать друг другу поддержку, в том числе военную, в случае вооруженного нападения.

Читайте также
Соратница Меркель предложила закрыть порты ЕС и США для российских судов

Меркель добавила, что Германия и Франция будут развивать военное сотрудничество. «Мы обязуемся развивать общую военную культуру, общую индустрию обороны, общую линию по экспорту вооружения. Таким образом мы хотим внести вклад в образование европейской армии», — заявила она.

Документ подписали в западногерманском городе Ахен ровно через 56 лет после Елисейского договора 1963 года, который способствовал налаживанию отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны. Новое соглашение направлено на расширение трансграничного сотрудничества и улучшение координации между странами в решении международных проблем, в том числе в вопросах изменения климата и борьбы с терроризмом.

Германия и Франция входят в состав НАТО. В пятой статье Североатлантического договора говорится о необходимости коллективной обороны стран-членов альянса: вооруженное нападение на одну страну рассматривается как атака на весь блок.

 В Киеве признали «позорный провал» Украины
Певица умерла на сцене. Видео
Пытавшийся угнать самолет рейса Сургут — Москва мужчина задержан
Садальский посмеялся над дракой Богомолова и Виторгана
Тимошенко назвала главную задачу для нового президента Украины
В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22
Ученые определили возраст Аральского моря
Застывший Байкал стал «развлекательным комплексом» (видео)
Спорт
Замена колена: до чего СИЗО довел Кокорина Футболисту "Зенита" Александру Кокорину грозит замена прооперированного коленного сустава на искусственный
Hi-Tech
Только пять раз. WhatsApp вводит новые ограничения Одно сообщение теперь можно переслать не более чем 5 пользователям.
Авто
В Mitsubishi рассказали, какую новинку скоро предложат россиянам На ежегодной конференции компания ООО «ММС Рус» представила свои планы развития на 2019 год
Кино
Стала известна новая пара ведущих «Орла и решки» Коллегой Ольги Антиповой станет шоумен из Екатеринбурга
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
История россиянки о жизни в Греции
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Дети
Яну Рудковскую заподозрили в беременности Пользователи сети решили, что продюсер ждет ребенка (фото)
Леди
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после) Девушка из Костромы второй год подряд ставит себе цели для улучшения жизни и тела. Некоторыми советами она готова поделиться и с нами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь