Тимошенко назвала главную задачу для нового президента Украины

Источник: РИА Новости

В Киеве во вторник начал работу 14-й съезд партии «Батькивщина». На съезде зарегистрировались 174 делегата из разных областей. Ожидается, что партия выдвинет своего лидера Тимошенко кандидатом в президенты Украины.

«Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет просто дискредитировано. Возвращение к условиям Будапешта и защита Украины от России, страны-агрессора — это первоочередное задание нового президента», — сказала Тимошенко во вторник в ходе съезда партии.

Тимошенко также заявила, что настаивает на усилении военно-технической помощи, которая «остро необходима стране».

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия полностью соблюдает свои обязательства по Будапештскому меморандуму.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.