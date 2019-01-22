Лукашенко вступился за Настю Рыбку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение заняться освобождением Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение заняться освобождением Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки)
«В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — сообщила Эйсмонт.
Вашукевич и
Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации
Вашукевич и Кириллов получили известность после публикации книги «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха», в которой излагались интимные подробности отношений Насти Рыбки и предпринимателя Олега Дерипаски.