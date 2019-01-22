Лукашенко вступился за Настю Рыбку

Источник: AP 2019

«В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — сообщила Эйсмонт.

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Пресс-секретарь Лукашенко добавила, что поручение президента республики было передано в министерство иностранных дел Белоруссии.

Вашукевич и секс-инструктор Александр Кириллов (Алекс Лесли, также гражданин Белоруссии) были отпущены из изолятора временного содержания в Москве под подписку о невыезде 22 января.

Вашукевич и Кириллова задержали 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтвердила, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.