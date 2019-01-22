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20:50 (мск), источник: ТАСС

Абэ: новый чартерный рейс на Курилы для бывших жителей островов организуют летом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Япония и Россия договорились организовать новый чартерный рейс для бывших жителей южной части Курильских островов, чтобы те смогли посетить могилы предков. Об этом заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Гуманитарные меры для бывших жителей островов играют большую роль в создании доверия между двумя народами на пути к заключению мирного договора. На встрече мы согласовали, что посещение могил предков бывшими жителями на чартерном самолете будет осуществлено этим летом», — сказал Абэ.

В сентябре 2017 года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече лидеров двух стран. В прошлом году аналогичная поездка состоялась 22 июля.

Увеличение турпотока

Премьер-министр добавил, что Москва и Токио будут стремиться увеличить взаимный турпоток в два раза до 400 тыс. человек к 2023 году.

«Количество россиян, посетивших Японию в прошлом году, было рекордным, и в целом количество визитов непрерывно растет. В прошлом году это было порядка 100 тыс. человек с каждой стороны. Мы поставили цель придать этой динамике еще больший размах и к 2023 году увеличить число взаимных туристических поездок в два раза, до 400 тыс. человек», — сказал он.

По словам Абэ, Россия и Япония намерены развивать связи и в других сферах, включая студенческие обмены.

Японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек. Количество японских туристов в РФ за тот же период превысило 100 тыс. человек.

С 1 октября прошлого года японская сторона также ввела новый облегченный визовый режим в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам.

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