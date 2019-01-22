Переговоры Путина и Абэ о Курилах завершились безрезультатно

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Россия и Япония пока не готовы к заключению мирного договора, следует из заявления президента России Владимира Путина по окончании многочасовых переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во вторник.

По словам Путина, теме заключения мирного договора было «уделено немало времени». «Впереди поиск взаимоприемлемого решения», — сказал Путин. При этом будущее решение должно быть поддержано общественностью обеих стран, отметил президент.

По словам Абэ, в ходе переговоров дано указание министрам иностранных дел двух стран провести новый раунд переговоров о мирном договоре в феврале, например на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Переговоры должны провести руководители внешнеполитических ведомств и спецпредставители, сказал японский премьер.

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20 января, накануне визита в Москву, Абэ заявил, что он полон решимости «добиться завершения переговоров по мирному договору» с Россией. Абэ выразил надежду, что решение этой проблемы, устраивающее и Москву, и Токио, будет найдено на встрече с Путиным.

Основой договора между Россией и Японией должна стать советско-японская декларация 1956 г., в которой сказано о передаче Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи. Япония требует передать ей все острова, доставшиеся СССР после Второй мировой войны; помимо Шикотана и Хабомаи, это Итуруп и Кунашир. Япония считает их своими и называет Северными территориями.

14 января в Москве прошли переговоры о мирном договоре между руководителями МИД России и Японии — Сергеем Лавровым и Таро Коно. Лавров в очередной раз выставил условие мирного договора: полное признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над Южно-Курильскими островами. Название «Северные территории» он назвал абсолютно неприемлемым.

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