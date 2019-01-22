Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 доказательств того, что питомец – плохой подарок
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Константин Богомолов высказался о драке со своим участием
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
«Развратные девушки» в проруби огорчили общественность
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом «Кардиффа»
ЦСКА завершил первый сбор победой над «Молде»
Мадонна сменила цвет волос и «превратилась» в Ларису Гузееву
Константин Богомолов высказался о драке со своим участием
Волочкова окунулась на Крещение, но нарушила все обычаи - фото
Кукла на могиле поможет найти убийцу через 20 лет
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Советская архитектура снова в моде (фото)
19:09 (мск), источник: Ведомости

Переговоры Путина и Абэ о Курилах завершились безрезультатно

Обсуждение продолжится на уровне министров иностранных дел в феврале.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Россия и Япония пока не готовы к заключению мирного договора, следует из заявления президента России Владимира Путина по окончании многочасовых переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во вторник.

По словам Путина, теме заключения мирного договора было «уделено немало времени». «Впереди поиск взаимоприемлемого решения», — сказал Путин. При этом будущее решение должно быть поддержано общественностью обеих стран, отметил президент.

По словам Абэ, в ходе переговоров дано указание министрам иностранных дел двух стран провести новый раунд переговоров о мирном договоре в феврале, например на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Переговоры должны провести руководители внешнеполитических ведомств и спецпредставители, сказал японский премьер.

Новость
Kyodo узнало о готовности Абэ заключить договор в случае передачи Шикотана и Хабомаи

20 января, накануне визита в Москву, Абэ заявил, что он полон решимости «добиться завершения переговоров по мирному договору» с Россией. Абэ выразил надежду, что решение этой проблемы, устраивающее и Москву, и Токио, будет найдено на встрече с Путиным.

Основой договора между Россией и Японией должна стать советско-японская декларация 1956 г., в которой сказано о передаче Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи. Япония требует передать ей все острова, доставшиеся СССР после Второй мировой войны; помимо Шикотана и Хабомаи, это Итуруп и Кунашир. Япония считает их своими и называет Северными территориями.

14 января в Москве прошли переговоры о мирном договоре между руководителями МИД России и Японии — Сергеем Лавровым и Таро Коно. Лавров в очередной раз выставил условие мирного договора: полное признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над Южно-Курильскими островами. Название «Северные территории» он назвал абсолютно неприемлемым.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

Читайте также:

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
1/16

1853

«Из островов Курильских южнейший, России принадлежащий, есть остров Уруп, которым мы и могли бы ограничиться... чтобы с японской стороны границей считалась северная оконечность Итурупа»

(Из записки генерал-адъютанта Евфимия Путятина , от имени России подписавшего с Японией Симодский договор — первый договор о территориальном размежевании между Москвой и Токио, 1853 год).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
2/16

1945

«Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году... Сегодня Япония... подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне будут служить... не базой японского нападения на Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии»

(Из обращения Иосифа Сталина к советскому народу в связи с капитуляцией Японии, 3 сентября 1945 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
3/16

1956

«Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан, с тем однако, что фактическая передача этих островов будет произведена после заключения мирного договора»

(Из 9-й статьи Советско-японской декларации, 19 октября 1956 года).

На фото: председатель Совмина Николай Булганин, который подписывал декларацию от СССР

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
4/16

1960

«Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как было предусмотрено совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года»

(Из памятной записки советского правительства от 27 января 1960 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
5/16

1977

«Говорить, что между нашими странами есть какая-то „нерешенная территориальная проблема“, — это одностороннее и неверное толкование»

(Из ответов генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на вопросы газеты «Асахи», апрель 1977 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
6/16

1988

«Что касается так называемого территориального вопроса, то советская сторона считает этот вопрос решенным на соответствующей исторической и международно-правовой базе. У Советского Союза территория большая, но лишней земли у нас нет»

(Из заявления министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, 7 мая 1988 года).

РИА "Новости"
7/16

1991

«Мы долгое время делали вид, что такой проблемы вообще не существует. Но она никуда не делась. И это становилось все более ясным по мере того, как мы стали объективно в ней разбираться»

(Из выступления президента СССР Михаила Горбачева на сессии Верховного совета СССР, апрель 1991 года).

РИА "Новости"
8/16

1991

«Одной из проблем, за которые нам предстоит взяться в ближайшее время, является достижение окончательного послевоенного урегулирования отношений с Японией... Известно, что главным препятствием на пути к этому договору выступает вопрос пограничного размежевания между Россией и Японией... В своем подходе к нему мы будем руководствоваться принципами справедливости и гуманизма»

(Из письма президента РФ Бориса Ельцина гражданам России, ноябрь 1991 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
9/16

1993

«По моему мнению, вопрос о территориальной принадлежности южных островов Курильской гряды сейчас не стоит. Нам чужой земли не надо, но и своей не отдадим никогда. Мы на эту тему ни с кем уже не разговариваем. Не отдавали и не отдадим!»

(Заявление председателя правительства РФ Виктора Черномырдина в ходе посещения Южных Курил, август 1993 года).

РИА "Новости"
10/16

1997

«Стороны обязуются приложить все усилия для того, чтобы подписать мирный договор к 2000 году»

(Из Красноярской декларации, подписанной Борисом Ельциным и Рютаро Хасимото в ноябре 1997 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
11/16

2000

«Здесь не сказано, что Россия и Япония берут на себя обязательства подписать такой договор. Здесь сказано, что они будут прилагать все усилия к подписанию этого договора»

(Из ответов президента России Владимира Путина японским журналистам, сентябрь 2000 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
12/16

2002

«Мы вообще хотели бы поставить точку в этой проблеме. У нас нет лишних островов и лишних территорий. Вообще, мы не должны создавать территориальных прецедентов»

(Из заявления спикера Госдумы Геннадия Селезнева на Международном форуме по борьбе с терроризмом, 27 марта 2002 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
13/16

2012

«Это наша земля, коренная! Ни пяди не отдадим, абсолютно. С чего это вдруг? Тот, кто отдал хоть маленький пятачок своей земли, как правило, спровоцировал бурю. Это все заканчивается распадом государства. Это очень опасная вещь»

(Из заявления президента России Дмитрия Медведева журналистам во время визита на остров Кунашир, 4 июля 2012 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
14/16

2016

«Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать»

(Из заявления президента России Владимира Путина журналистам во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 18 декабря 2016 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
15/16

2018

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий... А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет»

(Из заявления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 12 сентября 2018 года).

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
16/16

2018

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. Принятие декларации 1956 года не означает автоматической передачи двух островов Японии»

(Из заявления Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ каналу «Россия-1» после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре 18 ноября 2018 года).

Следите за развитием темы Курильский вопрос
 «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии
Зачем «Красное и белое» объединяется с «Дикси» и «Бристолем»
Пьяный пассажир не долетел до Афганистана
Канадка отдает трехэтажный особняк за письмо и 25 долларов
Совет «не есть за два часа до сна» оказался бесполезным
Германия и Франция договорились защищаться без НАТО
В Заполярье разбился Ту-22М3. Что мы знаем об этом самолете?
Лукашенко вступился за Настю Рыбку
Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар»
Спорт
Замена колена: до чего СИЗО довел Кокорина Футболисту "Зенита" Александру Кокорину грозит замена прооперированного коленного сустава на искусственный
Hi-Tech
Километровая скважина в Антарктике. Появилось видео погружения Захватывающе.
Авто
Российские внедорожники теперь стоят как иномарки Совместное предприятие GM-АВТОВАЗ пересмотрело прайс-листы на внедорожник Chevrolet Niva
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» прилетел в Москву Али Эрсан Дуру встретился с российскими поклонниками и рассказал о съемках в популярной телемелодраме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Бесплатную землю начнут раздавать в двух российских регионах
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
5 районов Москвы, в которых еще не поздно купить дешевую квартиру
Дети
Яну Рудковскую заподозрили в беременности Пользователи сети решили, что продюсер ждет ребенка (фото)
Леди
Как я похудела на 28 кг за 8 месяцев (фото до и после) Девушка из Костромы второй год подряд ставит себе цели для улучшения жизни и тела. Некоторыми советами она готова поделиться и с нами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь