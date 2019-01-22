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19:22 (мск), источник: BFM.ru

Медведев готовит реорганизацию в правительстве

Цель реформирования структуры аппарата кабмина — сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов вице-премьеров.

Источник: Reuters

В российском кабмине готовятся к реорганизации структуры аппарата — секретариатов вице-премьеров и профильных департаментов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Целью реформы является сокращение дублирующих функций отраслевых департаментов и секретариатов вице-премьеров, которые сейчас занимаются в том числе подготовкой решений по развитию тех секторов экономики, которые входят в компетенцию вице-премьеров.

«Мы исключаем дублирование функций и четко очерчиваем компетенцию вице-премьеров», — сказали агентству в пресс-службе кабмина.

Реорганизация должна завершиться в течение месяца, отметили в пресс-службе.

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