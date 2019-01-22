Медведев готовит реорганизацию в правительстве
Цель реформирования структуры аппарата кабмина — сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов
Цель реформирования структуры аппарата кабмина — сократить дублирующие функции профильных департаментов и секретариатов
В российском кабмине готовятся к реорганизации структуры аппарата — секретариатов
Целью реформы является сокращение дублирующих функций отраслевых департаментов и секретариатов
«Мы исключаем дублирование функций и четко очерчиваем компетенцию вице-премьеров», — сказали агентству в
Реорганизация должна завершиться в течение месяца, отметили в
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