Медведев готовит реорганизацию в правительстве

В российском кабмине готовятся к реорганизации структуры аппарата — секретариатов вице-премьеров и профильных департаментов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Целью реформы является сокращение дублирующих функций отраслевых департаментов и секретариатов вице-премьеров, которые сейчас занимаются в том числе подготовкой решений по развитию тех секторов экономики, которые входят в компетенцию вице-премьеров.