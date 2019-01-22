Верховный суд США поддержал запрет на службу трансгендеров в армии

Источник: AP 2019

Пятеро судей проголосовали за это решение, против выступили четверо. Агентство отметило, что план не поддержали либеральные судьи, которых сейчас в ВС меньшинство. В то же время суд отказался сразу рассматривать дела, которые сейчас слушаются в нижестоящих судах.

Администрация Трампа 23 ноября 2018 года попросила Верховный суд пересмотреть решения о том, что трансгендеры могут служить в армии. Генеральный солиситор США Ноэль Франсиско, который представляет Белый дом в Верховном суде, заявил, что это нужно сделать до июня. За 2018 год администрация Трампа обращалась в Верховный суд с этим требованием еще как минимум четыре раза.

В 2016 году при администрации президента Барака Обамы Пентагон разрешил трансгендерам открыто служить в армии. Но уже в конце августа 2017 года Трамп приказал министерству обороны ввести полный запрет на прием транссексуалов на военную службу.

В ответ на это Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал на Трампа в суд. Запрет принимать трансгендеров на службу в декабре 2017 года отменил федеральный суд округа Колумбия. Он обязал американскую армию возобновить прием транссексуалов с 1 января 2018 года.