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22:48 (мск), источник: ТАСС

МИД Японии: на встрече Путина и Абэ затрагивалась тема южных Курил

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/ — При этом в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от комментариев касаемо итогов обсуждения этого вопроса.

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Тема южной части Курил поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, как и другие вопросы, относящиеся к вопросу заключения мирного договора. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга на брифинге по итогам переговоров лидеров двух стран.

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«Они обсуждали все вопросы, относящиеся к мирному договору, включая тему островов, — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли два лидера претензии Токио на Хабомаи и Шикотан. — Но я воздержусь от комментариев об итогах».

Осуга добавил, что позиция японской стороны заключается в том, чтобы не комментировать переговоры по мирному договору вне самих переговоров. Он указал также, что не может знать, о чем шла речь на встрече Путина и Абэ в формате тет-а-тет, которая продолжалась почти час.

Возможное беспокойство США

Япония остается союзником США и не видит какого-либо беспокойства со стороны Вашингтона из-за роста интенсивности контактов Токио и Москвы, отметили в японском МИД.

Мы действительно не чувствуем какого-либо беспокойства [со стороны США]. Япония — союзник США, это главная основа японской внешней политики. Мы поддерживаем контакты на самом высоком уровне. Так что я действительно такого [беспокойства] не вижу.
Такэси Осуга
пресс-секретарь МИД Японии

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что роль США в двустороннем диалоге РФ и Японии не ясна.

Следующая встреча

В МИД Японии добавили, что Москва и Токио не планируют новых встреч на высшем уровне до визита президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Осаке 28—29 июня.

«Я видел соответствующие сообщения прессы в Японии, но что касается следующего саммита, то есть только договоренность о визите президента Путина в Японию [в Осаку] на саммит G20 28—29 июня», — сказал он.

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