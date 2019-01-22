МИД Японии: на встрече Путина и Абэ затрагивалась тема южных Курил
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/ — При этом в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от комментариев касаемо итогов обсуждения этого вопроса.
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/ — При этом в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от комментариев касаемо итогов обсуждения этого вопроса.
Тема южной части Курил поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и
«Они обсуждали все вопросы, относящиеся к мирному договору, включая тему островов, — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли два лидера претензии Токио на Хабомаи и Шикотан. — Но я воздержусь от комментариев об итогах».
Осуга добавил, что позиция японской стороны заключается в том, чтобы не комментировать переговоры по мирному договору вне самих переговоров. Он указал также, что не может знать, о чем шла речь на встрече Путина и Абэ в формате
Япония остается союзником США и не видит
Мы действительно не чувствуем
какого-либобеспокойства [со стороны США]. Япония — союзник США, это главная основа японской внешней политики. Мы поддерживаем контакты на самом высоком уровне. Так что я действительно такого [беспокойства] не вижу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что роль США в двустороннем диалоге РФ и Японии не ясна.
В МИД Японии добавили, что Москва и Токио не планируют новых встреч на высшем уровне до визита президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Осаке
«Я видел соответствующие сообщения прессы в Японии, но что касается следующего саммита, то есть только договоренность о визите президента Путина в Японию [в Осаку] на саммит G20
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