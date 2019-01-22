В Кремле заявили, что позиции Японии и России по мирному договору не изменились
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — В Москве не зафиксировали
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — В Москве не зафиксировали
«Пока мы не фиксируем
В свою очередь накануне визита в Москву Абэ в эфире японского телеканала сказал, что территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока Россия не согласится с переходом к Японии принадлежности территории Курильских островов.
Эксперты двух стран в преддверии саммита обсуждали возможность того, что Абэ выступит с предложением о передаче Токио двух Курильских островов в обмен на заключение мирного договора.
Комментируя эту инициативу, Песков подчеркнул накануне, что «эвентуальные рассуждения вряд ли уместны» и не способствуют успеху переговоров.
Он также сообщил, что от Японии не поступало официальных предложений, связанных с заключением мирного договора.
В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков, излагая позицию Москвы, напомнил, что «ключевым условием для решения проблемы заключения мирного договора является признание со стороны Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами». Он подчеркнул, что это — «самый первый необходимый шаг».
Ушаков отметил, что Южные Курилы являются российской территорией и «никто не собирается эту землю