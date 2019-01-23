В ПАСЕ решили отделить санкции от народа

Источник: Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к парламентам всех стран-членов создать условия для разработки законов, наподобие «акта Магнитского». Такой документ позволит отказывать в визах и замораживать счета людям, которые «несут личную ответственность за серьезные нарушения прав человека». Резолюция также призвана продемонстрировать, что в ПАСЕ «не доверяют российскому правосудию». За ходом дискуссии в Страсбурге следила корреспондент «Ъ» Екатерина Мареева.

Резолюцию «Сергей Магнитский и аналогичные случаи — борьба с безнаказанностью с помощью адресных санкций» внес член Лейбористской партии Великобритании Дональд Андерсон.

Из 318 членов ПАСЕ на голосовании присутствовали 104, 95 проголосовали «за», три — «против», шестеро воздержались.

Документ призывает парламенты всех стран-членов Совета Европы создать условия для разработки законов, наподобие «акта Магнитского», принятого в США в 2012 году. Поясняется, что такие документы «позволят правительствам вводить адресные санкции в отношении лиц, которые несут личную ответственность за серьезные нарушения прав человека». В частности, речь идет о запретах на выдачу виз и замораживании счетов людям, попавшим под ограничения.

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Адресные санкции в резолюции называются более эффективными, чем экономические, так как последние «наносят ущерб простым людям и почти не наносят его правящим элитам, которые несут ответственность за действия, приведшие к санкциям». «Очень часто пренебрежение правами человека связано с личным обогащением, — объяснил в ходе дискуссии депутат партии “Европейская Грузия” Георгий Канделаки. — А свои деньги виновные в нарушении прав человека выводят на Запад, чтобы обеспечить безопасность своих средств. Эти законы должны пресечь безнаказанный вывод денег».

Вводить ограничения предлагается не только против причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но и против всех, кто «серьезно нарушил права человека, но остается безнаказанным в своей стране».

Так, члены украинской делегации в ПАСЕ говорили, что необходимо наложить санкции на всех причастных к заключению украинского режиссера Олега Сенцова (обвиняемого в РФ в терроризме), а первым в этот список внести президента РФ Владимира Путина.

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В резолюции, впрочем, содержится пометка, что каждая страна «сама должна определить самый подходящий способ борьбы с безнаказанностью» в сфере прав человека.

Напомним, Сергей Магнитский, обвиненный в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», умер в больнице СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году: к врачам его доставили с жалобой на острые боли в животе. Вскоре после смерти в СМИ попали дневники юриста с копиями более 50 жалоб на плохие условия содержания и неоказание медпомощи. Западные страны утверждают, что Сергей Магнитский был убит, а его преследование объясняют тем, что он разоблачал коррупционные схемы, которые использовали российские чиновники и сотрудники силовых ведомств.

С помощью «акта Магнитского» Вашингтон наложил персональные санкции на людей, которые, по мнению американских властей, несут ответственность за происшедшее.

Изначально в список входили 60 человек, однако впоследствии в него стали вносить и не причастных к делу людей, которых американские власти считают виновными в нарушении прав человека.

Помимо США подобные законы уже приняла Великобритания, Канада и страны Прибалтики. В прошлом году разработку такой инициативы начала Украина, а в ходе дебатов 22 января парламентарии из Грузии, Румынии и Франции заявили, что тоже планируют принять в стране подобные меры.

Литовский депутат Эгидиюс Варейкис заявил об эффективности закона.

Когда мы приняли этот акт в Литве, я получил письмо из России, в котором сказали, что в этой стране я теперь персона нон-грата. Значит, эти санкции болезненны, значит, они работают. Эгидиюс Варейкис Литовский депутат

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Принятие документа в ПАСЕ обосновали тем, что Россия не выполнила требования резолюции 2014 года под названием «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского». Тогда, в частности, парламентарии требовали наказать тех, кто «отдавал приказы на частые переводы Сергея Магнитского между СИЗО и камерами с постоянным ухудшением условий содержания» и тех, «кто виновен в том, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь», и кто виновен в том, «что непосредственно перед его смертью господин Магнитский был избит и оставлен один в камере в явно критическом состоянии».

С момента ее принятия «российские власти так и не достигли какого-либо прогресса в привлечении к ответственности причастных к преступлению против Сергея Магнитского, несмотря на активное участие его семьи в судебном процессе», говорится в резолюции.

Также уточняется, что «все уголовные дела против должностных лиц, причастных к жестокому обращению с господином Магнитским и его убийству, были закрыты», а некоторые из потенциально причастных к преступлению получили повышение по службе.

Помимо этого, сообщается в документе, «российские власти продолжают преследования» основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого защищал Сергей Магнитский. Литовский депутат Эмануэлис Зингерис, в свою очередь, напомнил, что в попытках арестовать господина Браудера «Россия использует системы Интерпола в политических целях. «Мы должны четко сказать, что не доверяем российскому правосудию», — заключил он.

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Экс-премьер Литвы, кандидат на пост генсека СЕ Андрюс Кубилюс считает, что принятие законов, аналогичных «акту Магнитского», могли бы пойти на пользу России. «Я сам поддерживал такой акт в Литве. Было бы хорошо, если бы все страны Европы двигались таким путем. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть Россию приближающейся к нормам европейского демократического поведения. И я думаю, что путем таких шагов мы помогаем России», — сказал господин Кубилюс «Ъ».

Нашлись и те, кто считали документ недостаточно проработанным, а санкции неэффективными. В основном такую точку зрения озвучивали члены лояльной к России группы «Объединенных левых» в ПАСЕ. Так, голландский депутат Хенк Овербек от ее лица назвал документ лишенным «серьезного правового анализа» и задался вопросом, кто должен назначать виновных в нарушении прав человека и как в случае введения санкций быть с презумпцией невиновности.

В остальном же резолюцию поддержали даже дружественные России партии.

Вице-президент ПАСЕ, член итальянского «Движения 5 звезд» Альвизе Маньеро, с одной стороны, отметил, что «все заинтересованы в том, чтобы российская делегация снова присоединилась к ПАСЕ, чтобы добросовестно работать над решением проблем, которые влияют на качество 800 млн граждан стран-членов ПАСЕ». С другой стороны, ситуацию с Сергеем Магнитским он считает «тревожной с точки зрения прав человека».