В ПАСЕ решили отделить санкции от народа
«Акт Магнитского» призвали распространить на всю Европу.
«Акт Магнитского» призвали распространить на всю Европу.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к парламентам всех
Резолюцию «Сергей Магнитский и аналогичные случаи — борьба с безнаказанностью с помощью адресных санкций» внес член Лейбористской партии Великобритании Дональд Андерсон.
Документ призывает парламенты всех
Адресные санкции в резолюции называются более эффективными, чем экономические, так как последние «наносят ущерб простым людям и почти не наносят его правящим элитам, которые несут ответственность за действия, приведшие к санкциям». «Очень часто пренебрежение правами человека связано с личным обогащением, — объяснил в ходе дискуссии депутат партии “Европейская Грузия” Георгий Канделаки. — А свои деньги виновные в нарушении прав человека выводят на Запад, чтобы обеспечить безопасность своих средств. Эти законы должны пресечь безнаказанный вывод денег».
Вводить ограничения предлагается не только против причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но и против всех, кто «серьезно нарушил права человека, но остается безнаказанным в своей стране».
В резолюции, впрочем, содержится пометка, что каждая страна «сама должна определить самый подходящий способ борьбы с безнаказанностью» в сфере прав человека.
Напомним, Сергей Магнитский, обвиненный в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», умер в больнице СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году: к врачам его доставили с жалобой на острые боли в животе. Вскоре после смерти в СМИ попали дневники юриста с копиями более 50 жалоб на плохие условия содержания и неоказание медпомощи. Западные страны утверждают, что Сергей Магнитский был убит, а его преследование объясняют тем, что он разоблачал коррупционные схемы, которые использовали российские чиновники и сотрудники силовых ведомств.
С помощью «акта Магнитского» Вашингтон наложил персональные санкции на людей, которые, по мнению американских властей, несут ответственность за происшедшее.
Помимо США подобные законы уже приняла Великобритания, Канада и страны Прибалтики. В прошлом году разработку такой инициативы начала Украина, а в ходе дебатов 22 января парламентарии из Грузии, Румынии и Франции заявили, что тоже планируют принять в стране подобные меры.
Литовский депутат Эгидиюс Варейкис заявил об эффективности закона.
Когда мы приняли этот акт в Литве, я получил письмо из России, в котором сказали, что в этой стране я теперь персона
нон-грата.Значит, эти санкции болезненны, значит, они работают.
Принятие документа в ПАСЕ обосновали тем, что Россия не выполнила требования резолюции 2014 года под названием «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского». Тогда, в частности, парламентарии требовали наказать тех, кто «отдавал приказы на частые переводы Сергея Магнитского между СИЗО и камерами с постоянным ухудшением условий содержания» и тех, «кто виновен в том, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь», и кто виновен в том, «что непосредственно перед его смертью господин Магнитский был избит и оставлен один в камере в явно критическом состоянии».
С момента ее принятия «российские власти так и не достигли
Помимо этого, сообщается в документе, «российские власти продолжают преследования» основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого защищал Сергей Магнитский. Литовский депутат Эмануэлис Зингерис, в свою очередь, напомнил, что в попытках арестовать господина Браудера «Россия использует системы Интерпола в политических целях. «Мы должны четко сказать, что не доверяем российскому правосудию», — заключил он.
Нашлись и те, кто считали документ недостаточно проработанным, а санкции неэффективными. В основном такую точку зрения озвучивали члены лояльной к России группы «Объединенных левых» в ПАСЕ. Так, голландский депутат Хенк Овербек от ее лица назвал документ лишенным «серьезного правового анализа» и задался вопросом, кто должен назначать виновных в нарушении прав человека и как в случае введения санкций быть с презумпцией невиновности.
В остальном же резолюцию поддержали даже дружественные России партии.
Резолюция побуждает каждую страну принимать санкции не против стран, а против отдельных лиц, виновных в серьезных нарушениях. И такие ограничения выглядят естественными, необходимыми и неизбежными.