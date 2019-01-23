Экс-адвокат Трампа отказался отвечать в Конгрессе на вопросы о расследовании Мюллера

Источник: AFP 2019

В письме двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, которое они направили Гаю Петрильо — адвокату Коэна, говорится, что к даче показаний Конгрессу в следующем месяце Коэна «подтолкнул» его представитель Лэнни Дэвис.

По словам конгрессменов, Дэвис сообщил им о том, что Коэн откажется от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Кроме того, Коэн не желает отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Трампом до президентских выборов 2016 года.

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«Дэвис сказал нам, что показания Коэна исключают любые вопросы, касающиеся расследования», — говорится в письме.

При этом конгрессмены отметили, что «с учетом большого общественного интереса, от таких вопросов трудной уйти на слушаниях в Конгрессе».

«Конгрессмены намерены задать Коэну любой вопрос, который они сочтут целесообразным», — говорится в письме.