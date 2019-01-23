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00:45 (мск), источник: Интерфакс

Экс-адвокат Трампа отказался отвечать в Конгрессе на вопросы о расследовании Мюллера

Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Два американских конгрессмена сообщили, что экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в ходе показаний Конгрессу США не будет отвечать на вопросы, связанные с расследованием о предполагаемой связи Трампа с РФ, сообщило во вторник издание The Hill.

Источник: AFP 2019

В письме двух конгрессменов-республиканцев Марка Медоуза и Джима Джордана, которое они направили Гаю Петрильо — адвокату Коэна, говорится, что к даче показаний Конгрессу в следующем месяце Коэна «подтолкнул» его представитель Лэнни Дэвис.

По словам конгрессменов, Дэвис сообщил им о том, что Коэн откажется от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Кроме того, Коэн не желает отвечать на вопросы о своей вовлеченности в схемы по выплатам денег женщинам, которые утверждали, что у них были интимные связи с Трампом до президентских выборов 2016 года.
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«Дэвис сказал нам, что показания Коэна исключают любые вопросы, касающиеся расследования», — говорится в письме.

При этом конгрессмены отметили, что «с учетом большого общественного интереса, от таких вопросов трудной уйти на слушаниях в Конгрессе».

«Конгрессмены намерены задать Коэну любой вопрос, который они сочтут целесообразным», — говорится в письме.

Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.

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