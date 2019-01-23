Экс-адвокат Трампа отказался отвечать в Конгрессе на вопросы о расследовании Мюллера
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Два американских конгрессмена сообщили, что
Москва. 22 января. INTERFAX.RU — Два американских конгрессмена сообщили, что
В письме двух
По словам конгрессменов, Дэвис сообщил им о том, что Коэн откажется от вопросов связанных с расследованием, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.
«Дэвис сказал нам, что показания Коэна исключают любые вопросы, касающиеся расследования», — говорится в письме.
При этом конгрессмены отметили, что «с учетом большого общественного интереса, от таких вопросов трудной уйти на слушаниях в Конгрессе».
«Конгрессмены намерены задать Коэну любой вопрос, который они сочтут целесообразным», — говорится в письме.
Коэн в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, признал вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами по этому проекту. В Конгрессе он заявил, что прекратил все контакты с россиянами по проекту строительства Trump Tower в январе 2016 года. Затем он признался, что вел переговоры до июня 2016 года.