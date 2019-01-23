Помпео: США и Россия не обречены быть противниками

Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего. Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество (как во время.— «Ъ») холодной войны. Наши две страны являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов. Россия в этом смысле является мощной державой, и мы это понимаем.

Майкл Помпео госсекретарь США (цитата по ТАСС)