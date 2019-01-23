Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
Россия и США не должны быть обречены на противостояние, заявил в ходе телемоста на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майкл Помпео.
Россия и США не должны быть обречены на противостояние, заявил в ходе телемоста на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майкл Помпео.
Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего. Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество (как во время.— «Ъ») холодной войны. Наши две страны являются обладателями крупнейших в мире ядерных арсеналов. Россия в этом смысле является мощной державой, и мы это понимаем.
При этом, он переложил решение о возобновлении двусторонних отношений на Россию, отмечая необходимость «поменять свое поведение» и «вернуться к правильному курсу действий».
«Если они сделают это, я уверен, что две наши страны смогут процветать и развиваться бок о бок», — сказал госсекретарь США.
В швейцарском Давосе открылась 49-ая сессия ежегодного Всемирного экономического форума. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. На форум также планировали приехать глава ВТБ Андрей Костин и бизнесмен Виктор Вексельберг.
Напомним, отношения между США и Россией резко ухудшились после инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться 1 декабря в рамках саммита G20.
О 49-й сессии ВЭФ — в публикации «Ъ» «Давос налегке».
Как российские бизнесмены и министры собирались и отказывались ехать на Всемирный экономический форум в Давос читайте в коллекции Mail.ru Новости.
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