В США представили законопроект, предотвращающий возможность «шатдауна» в будущем

Источник: AP 2019

Американский сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) во вторник представил законопроект, потенциально позволяющий в будущем предотвратить ситуации, при которых федеральное правительство прекращает свою работу из-за нехватки средств, а госслужащие отправляются в неоплачиваемые отпуска. Соответствующая информация приводится на сайте законодателя.

«Этот законопроект позволит правительству продолжать работу в случае отсутствия бюджетных средств, автоматически предоставляя бюджет ровно в том же размере, в каком он был выделен в предыдущем финансовом году, но с учетом инфляции», — говорится в заявлении аппарата Уорнера. Тем не менее, в соответствии с данным документом, предполагается не выделять автоматически средства на работу Белого дома и законодательной ветви власти для того, чтобы у сторон был стимул вести конструктивные переговоры. Сам законопроект получил название «Остановите глупость» (The Stop Stupidity Act).

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств и готовы предложить на это лишь $1,3 млрд.

Без финансирования в США осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.