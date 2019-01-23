В США представили законопроект, предотвращающий возможность «шатдауна» в будущем
ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/ — Документ получил название «Остановите глупость».
ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/ — Документ получил название «Остановите глупость».
Американский сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) во вторник представил законопроект, потенциально позволяющий в будущем предотвратить ситуации, при которых федеральное правительство прекращает свою работу
«Этот законопроект позволит правительству продолжать работу в случае отсутствия бюджетных средств, автоматически предоставляя бюджет ровно в том же размере, в каком он был выделен в предыдущем финансовом году, но с учетом инфляции», — говорится в заявлении аппарата Уорнера. Тем не менее, в соответствии с данным документом, предполагается не выделять автоматически средства на работу Белого дома и законодательной ветви власти для того, чтобы у сторон был стимул вести конструктивные переговоры. Сам законопроект получил название «Остановите глупость» (The Stop Stupidity Act).
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства
Без финансирования в США осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.
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