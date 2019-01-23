Антироссийские санкции признали бесполезными

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По словам Янгланда, лишив Россию права голоса, ПАСЕ не достигла целей. В частности, это не улучшило положения с правами человека в России и не привело к возвращению Крыма Украине. В то же время в Совете Европы наметился кризис.

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Генсек ПАСЕ призвал уточнить правила и распределить полномочия, чтобы укрепить авторитет организации на основе равноправия и равных обязательств.

Кроме того, он сослался на письмо 59-ти российских правозащитников, которые утверждали, что в случае выхода России из Совета Европы граждане страны лишатся защиты в рамках системы конвенций. По их мнению, необходимо прийти к компромиссному решению вопроса.