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05:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Антироссийские санкции признали бесполезными

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение российской делегации голоса не привело к ожидаемым результатам. Отчет о его выступлении опубликован на сайте организации.

Источник: Reuters

По словам Янгланда, лишив Россию права голоса, ПАСЕ не достигла целей. В частности, это не улучшило положения с правами человека в России и не привело к возвращению Крыма Украине. В то же время в Совете Европы наметился кризис.

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Генсек ПАСЕ призвал уточнить правила и распределить полномочия, чтобы укрепить авторитет организации на основе равноправия и равных обязательств.

Кроме того, он сослался на письмо 59-ти российских правозащитников, которые утверждали, что в случае выхода России из Совета Европы граждане страны лишатся защиты в рамках системы конвенций. По их мнению, необходимо прийти к компромиссному решению вопроса.

В апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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