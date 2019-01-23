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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Палата представителей конгресса США приняла закон о запрете выхода из НАТО

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла закон в поддержку НАТО, свидетельствуют результаты голосования.

Источник: AP 2019

Законопроект, принятый 357 голосами против 22, призван запретить президенту США Дональду Трампу возможный выход из альянса. Трамп в прошлом критиковал НАТО и говорил, что блок «изжил себя», а также требовал от союзников платить «честную долю» оборонных расходов НАТО, три четверти из которых приходятся на США. При этом Трамп не заявлял публично о намерении выходить из альянса.

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Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. Подобную тактику в свое время использовали в конгрессе, чтобы помешать Бараку Обаме закрыть военную тюрьму в Гуантанамо.

При этом законопроект палаты представителей призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону, о чем говорит и Трамп. Также законопроект обещает дальнейшее финансирование на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, направленную против России.

Похожий законопроект рассматривают в сенате США. Чтобы стать законом, законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом. Трамп может наложить вето на законопроект, которое конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

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