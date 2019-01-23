США уведомили Россию, что решение выйти из Договора о РСМД принято окончательно

«Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», — сказал господин Рябков.
Москва не нарушала Договор о РСМД, поэтому считает, что доводы США по выходу из договора несостоятельны, поэтому документ пока остается в силе, заявил Сергей Рябков.
В силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора несостоятельно, само это решение ничтожно с правовой точки зрения.
Сергей Рябковзамглавы МИД РФ
По его словам, «на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для сторон».
Напомним, 15 января в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации о судьбе Договора о РСМД. Их итогами остались недовольны обе стороны. США продолжали настаивать на необходимости уничтожения Россией крылатых ракет SSC-8 (также известны как 9М729). Москва призывала Вашингтон отказаться от «языка ультиматумов» и поговорить о конкретных мерах спасения документа.