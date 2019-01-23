Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лысому ежу делают массаж, чтобы у него выросли иголки (видео)
Российский чиновник прождал автобус час и многое понял
11 звезд, которые после родов стали еще красивее (фото)
Почему Гайдай не снимал Миронова после "Бриллиантовой руки"
Названы города России, наиболее уязвимые для стихийных бедствий
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
Младшая дочь Алены Хмельницкой покорила сеть харизматичностью
Ты меня породил, я тебя засужу: звезды, которые судились с родителями
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Собчак впервые прокомментировала драку мужа и любовника - СМИ
Было ожидаемо: Богомолов о драке с Виторганом
Дебютировавший в 13 лет в советском фильме стал звездой Голливуда
Напиток, помогающий успокоить нервы за минуты
Украинцы смогут использовать женщин за деньги законно - СМИ
Фото: Волочкова купалась в Крещение полуобнаженная
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Советская архитектура снова в моде (фото)
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
13:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Дональду Трампу предъявили небоскреб в Москве

Опубликованы детали российского проекта президента США.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американское издание BuzzFeed опубликовало документы, опровергающие заявления сына президента США Дональда Трампа-младшего и личного адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани о том, что переговоры с российской стороной о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower ограничились лишь составлением «письма о намерениях». По данным издания, будущий президент лично утвердил проект и место расположения высотного здания, а переговоры о строительстве небоскреба продолжались, когда избирательная кампания 2016 года в США была уже в разгаре.

В начале недели представители «команды Трампа» попытались вновь заявить о том, что проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве был личной инициативой бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна. «Именно он пытался заключить сделку, — подчеркнул в эфире телеканала Fox сын президента США, исполнительный вице-президент Trump Organization Дональд Трамп-младший.— Он особенно никого не привлекал (к этой сделке.— “Ъ”), так что я не думаю, что кто-то воспринял это серьезно».

В минувший вторник версию о том, что переговоры ограничились «письмом о намерениях», повторил и личный адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Единственное, что когда-либо произошло, это то, что (команда Дональда Трампа.— «Ъ») передала письмо о намерениях о возможном проекте в Москве, который так и не был реализован, — сообщил он в интервью журналу The New Yorker.— Никаких денег заплачено не было, никаких планов не составлялось. Не было никаких проектов, ничего на бумаге.
Рудольф Джулиани
адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка
Читайте также
Адвокаты экс-главы штаба Трампа случайно рассекретили подробности о его связях с Россией

Личный адвокат президента США также уточнил, что проект находился «на самой ранней стадии», так что говорить о каких-то конкретных шагах со стороны Trump Organization вообще не стоило.

Согласно документам, доступ к которым удалось получить изданию BuzzFeed в результате продолжавшегося почти год расследования, компания, контролируемая Дональдом Трампом, не только утвердила архитектурный проект возведения небоскреба, но и подобрала место для строительства, подсчитав возможную прибыль — $300 млн.

Как напоминают авторы публикации, Дональд Трамп в течение 30 лет предпринимал попытки начать девелоперский бизнес в Москве, но ни один из предлагаемых им проектов так и не был реализован. В 2013 году, после того как будущий президент США посетил российскую столицу, продав права на проведение конкурса «Мисс Вселенная» бизнесмену Арасу Агаларову, он написал в своем аккаунте в Twitter: «Тrump Tower в Москве будет следующим (проектом.— “Ъ”)».

Согласно опубликованным документам, спустя два года проект возведения самой высокой башни Европы был полностью готов. По плану, подготовленному нью-йоркским архитектурным бюро, 100-этажное стеклянное здание высотой в 462 м, которое бы увенчивал логотип Trump, должно было быть возведено в границах столичного кластера «Москва-Сити». В сентябре 2015 года проект был передан российскому партнеру Trump Organization, владельцу девелоперской компании ГК «Эксперт» Андрею Розову.

«Дизайн здания, который вы прислали, очень интересен, он станет архитектурным триумфом и триумфом роскоши, — написал в ответ, согласно приведенным документам господин Розов.— Я уверен, что самое высокое здание в Европе должно находиться в Москве, и я готов его построить».

В соглашении о намерениях, подписанном Дональдом Трампом 28 октября 2015 года, указывается, что в небоскребе будут располагаться «примерно 250 роскошных квартир первого класса». В здании также был предусмотрен 15-этажный отель «не менее чем на 150 гостиничных номеров», фитнес-центр, спа, офисные помещения «соответствующие уровню А» и «роскошный паркинг». В соглашении о намерениях особо подчеркивается, что оформлением интерьеров спа и фитнес-центра будет заниматься дочь Дональда Трампа — Иванка, а площадки получат название The Spa By Ivanka Trump.

Рыночную стоимость единственного пентхауса в небоскребе стороны оценили в $50 млн, но согласно плану одного из участников проекта, продавать его не планировали. Роскошная квартира должна была стать подарком для президента Владимира Путина.

«У меня была идея подарить пентхаус стоимостью $50 млн Путину и заработать $250 млн на продаже остальных квартир, — подтвердил выходец из Советского Союза, бизнесмен и бывший осведомитель ФБР Феликс Сатер в интервью изданию BuzzFeed в ноябре прошлого года.— Все олигархи выстроились бы в очередь ради того, чтобы жить в одном доме с Путиным».

Читайте также
Наталья Весельницкая попала под обвинения США

Авторы публикации утверждают, что получили подтверждение от двух сотрудников американских спецслужб, что возможность такого «подарка» для российского президента адвокат Майкл Коэн обсуждал с одним из помощников пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Соглашение о намерениях также описывает и подробный план получения прибыли американской стороной от реализации проекта.

В день публикации скандального материала представитель офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве, назвал сообщение издания «не совсем аккуратным». Руководство BuzzFeed в ответ заявило о том, что готово ручаться за опубликованную информацию.

Напомним, что в ноябре 2018 года Майкл Коэн признал, что во время слушаний в Конгрессе солгал о том, что переговоры с российской стороной о планах строительства небоскреба закончились еще в январе 2016 года, за год до инаугурации Дональда Трампа.

Согласно официальному заявлению юриста, переданному в суд, эти консультации продолжались как минимум до июля 2016 года, когда будущий президент уже был лидером республиканской гонки.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, тогда неожиданно признал, что действительно принимал активное участие в «московском проекте». «Была очень большая вероятность того, что я проиграю (на выборах.— “Ъ”), — уточнил он.— В этом случае я бы вернулся в бизнес и с какой стати я должен был упускать такие возможности?».

Читайте также
Адвокат Трампа отказался от слов о переговорах по Trump Tower в Москве

В минувшие выходные в эфире телекомпании NBC личный адвокат президента Рудольф Джулиани и вовсе сообщил, что переговоры о строительстве небоскреба в Москве продолжались в течение всего 2016 года «вплоть до октября, ноября». В тот же день юрист заявил газете The New York Times, что он разговаривал с Дональдом Трампом о российском проекте, и президент признал, что консультации продолжались «до дня, когда он одержал победу на выборах». Правда, позднее Рудольф Джулиани опроверг свои собственные слова, назвав их «гипотетическими и не основанными на разговорах с президентом».

Тема строительства небоскреба Trump Tower в Москве является одной из ключевых в продолжающемся в США расследовании о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года. В конце прошлой недели все то же издание BuzzFeed сообщило, что президент США лично приказал адвокату Майклу Коэну солгать членам Конгресса о деталях реализации этого бизнес-проекта.

Ложь под присягой в Соединенных Штатах является тяжким преступлением, и демократы в Палате представителей поспешили напомнить главе Белого дома, что подобные обвинения стали одним из поводов для начала процедуры импичмента против бывших президентов США — Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Кирилл Белянинов, Вашингтон.

Следите за развитием темы Russiagate
 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
На какие уловки идет Япония, чтобы получить Курилы
«Роскосмос» попросил еще денег на строительство «Восточного»
Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729
Появилось последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Бандиты провели урок «по понятиям» в приморской школе
В США замерз Ниагарский водопад (фото)
Правда ли, что почерк выдает черты человека?
В Китае за ночь заменили все рельсы на вокзале (видео)
Спорт
Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы? Расклады перед стартом чемпионата Европы просты
Hi-Tech
Неоновый стиль: старые вывески Эти фотографии вам понравятся.
Авто
Узбекский ответ «Ладе»: всё кончено? Ни жив, ни мертв — это о Ravon в России. Формально компания не покидала рынок, а на деле уже полгода купить машину даже в Москве нереально. Периодически появляются слухи о возобновлении поставок, но что происходит на самом деле?
Кино
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе» Актерская чета снялась в многосерийной остросюжетной драме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Дети
Игорь Петренко стал отцом в пятый раз У знаменитого российского актера родилась дочь
Леди
11 ярких романов Ксении Собчак (фото) Рассказываем о самых ярких романах девушки, многие из которых закончились разбитым сердцем кавалера
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь