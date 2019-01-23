Дональду Трампу предъявили небоскреб в Москве

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BswvcNEHly5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BswvcNEHly5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BswvcNEHly5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от BuzzFeed News (@buzzfeednews)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-18T03:55:41+00:00">17 Янв 2019 в 7:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Американское издание BuzzFeed опубликовало документы, опровергающие заявления сына президента США Дональда Трампа-младшего и личного адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани о том, что переговоры с российской стороной о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower ограничились лишь составлением «письма о намерениях». По данным издания, будущий президент лично утвердил проект и место расположения высотного здания, а переговоры о строительстве небоскреба продолжались, когда избирательная кампания 2016 года в США была уже в разгаре.

В начале недели представители «команды Трампа» попытались вновь заявить о том, что проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве был личной инициативой бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна. «Именно он пытался заключить сделку, — подчеркнул в эфире телеканала Fox сын президента США, исполнительный вице-президент Trump Organization Дональд Трамп-младший. — Он особенно никого не привлекал (к этой сделке.— “Ъ”), так что я не думаю, что кто-то воспринял это серьезно».

В минувший вторник версию о том, что переговоры ограничились «письмом о намерениях», повторил и личный адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Единственное, что когда-либо произошло, это то, что (команда Дональда Трампа.— «Ъ») передала письмо о намерениях о возможном проекте в Москве, который так и не был реализован, — сообщил он в интервью журналу The New Yorker.— Никаких денег заплачено не было, никаких планов не составлялось. Не было никаких проектов, ничего на бумаге. Рудольф Джулиани адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка

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Личный адвокат президента США также уточнил, что проект находился «на самой ранней стадии», так что говорить о каких-то конкретных шагах со стороны Trump Organization вообще не стоило.

Согласно документам, доступ к которым удалось получить изданию BuzzFeed в результате продолжавшегося почти год расследования, компания, контролируемая Дональдом Трампом, не только утвердила архитектурный проект возведения небоскреба, но и подобрала место для строительства, подсчитав возможную прибыль — $300 млн.

Как напоминают авторы публикации, Дональд Трамп в течение 30 лет предпринимал попытки начать девелоперский бизнес в Москве, но ни один из предлагаемых им проектов так и не был реализован. В 2013 году, после того как будущий президент США посетил российскую столицу, продав права на проведение конкурса «Мисс Вселенная» бизнесмену Арасу Агаларову, он написал в своем аккаунте в Twitter: «Тrump Tower в Москве будет следующим (проектом.— “Ъ”)».

Согласно опубликованным документам, спустя два года проект возведения самой высокой башни Европы был полностью готов. По плану, подготовленному нью-йоркским архитектурным бюро, 100-этажное стеклянное здание высотой в 462 м, которое бы увенчивал логотип Trump, должно было быть возведено в границах столичного кластера «Москва-Сити». В сентябре 2015 года проект был передан российскому партнеру Trump Organization, владельцу девелоперской компании ГК «Эксперт» Андрею Розову.

«Дизайн здания, который вы прислали, очень интересен, он станет архитектурным триумфом и триумфом роскоши, — написал в ответ, согласно приведенным документам господин Розов.— Я уверен, что самое высокое здание в Европе должно находиться в Москве, и я готов его построить».

В соглашении о намерениях, подписанном Дональдом Трампом 28 октября 2015 года, указывается, что в небоскребе будут располагаться «примерно 250 роскошных квартир первого класса». В здании также был предусмотрен 15-этажный отель «не менее чем на 150 гостиничных номеров», фитнес-центр, спа, офисные помещения «соответствующие уровню А» и «роскошный паркинг». В соглашении о намерениях особо подчеркивается, что оформлением интерьеров спа и фитнес-центра будет заниматься дочь Дональда Трампа — Иванка, а площадки получат название The Spa By Ivanka Trump.

Рыночную стоимость единственного пентхауса в небоскребе стороны оценили в $50 млн, но согласно плану одного из участников проекта, продавать его не планировали. Роскошная квартира должна была стать подарком для президента Владимира Путина.

«У меня была идея подарить пентхаус стоимостью $50 млн Путину и заработать $250 млн на продаже остальных квартир, — подтвердил выходец из Советского Союза, бизнесмен и бывший осведомитель ФБР Феликс Сатер в интервью изданию BuzzFeed в ноябре прошлого года.— Все олигархи выстроились бы в очередь ради того, чтобы жить в одном доме с Путиным».

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Авторы публикации утверждают, что получили подтверждение от двух сотрудников американских спецслужб, что возможность такого «подарка» для российского президента адвокат Майкл Коэн обсуждал с одним из помощников пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Соглашение о намерениях также описывает и подробный план получения прибыли американской стороной от реализации проекта.

В день публикации скандального материала представитель офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве, назвал сообщение издания «не совсем аккуратным». Руководство BuzzFeed в ответ заявило о том, что готово ручаться за опубликованную информацию.

Напомним, что в ноябре 2018 года Майкл Коэн признал, что во время слушаний в Конгрессе солгал о том, что переговоры с российской стороной о планах строительства небоскреба закончились еще в январе 2016 года, за год до инаугурации Дональда Трампа.

Согласно официальному заявлению юриста, переданному в суд, эти консультации продолжались как минимум до июля 2016 года, когда будущий президент уже был лидером республиканской гонки.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, тогда неожиданно признал, что действительно принимал активное участие в «московском проекте». «Была очень большая вероятность того, что я проиграю (на выборах.— “Ъ”), — уточнил он.— В этом случае я бы вернулся в бизнес и с какой стати я должен был упускать такие возможности?».

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В минувшие выходные в эфире телекомпании NBC личный адвокат президента Рудольф Джулиани и вовсе сообщил, что переговоры о строительстве небоскреба в Москве продолжались в течение всего 2016 года «вплоть до октября, ноября». В тот же день юрист заявил газете The New York Times, что он разговаривал с Дональдом Трампом о российском проекте, и президент признал, что консультации продолжались «до дня, когда он одержал победу на выборах». Правда, позднее Рудольф Джулиани опроверг свои собственные слова, назвав их «гипотетическими и не основанными на разговорах с президентом».

Тема строительства небоскреба Trump Tower в Москве является одной из ключевых в продолжающемся в США расследовании о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года. В конце прошлой недели все то же издание BuzzFeed сообщило, что президент США лично приказал адвокату Майклу Коэну солгать членам Конгресса о деталях реализации этого бизнес-проекта.

Ложь под присягой в Соединенных Штатах является тяжким преступлением, и демократы в Палате представителей поспешили напомнить главе Белого дома, что подобные обвинения стали одним из поводов для начала процедуры импичмента против бывших президентов США — Ричарда Никсона и Билла Клинтона.