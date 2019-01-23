Дональду Трампу предъявили небоскреб в Москве
Опубликованы детали российского проекта президента США.
Опубликованы детали российского проекта президента США.
Американское издание BuzzFeed опубликовало документы, опровергающие заявления сына президента США Дональда
В начале недели представители «команды Трампа» попытались вновь заявить о том, что проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве был личной инициативой бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна. «Именно он пытался заключить сделку, — подчеркнул в эфире телеканала Fox сын президента США, исполнительный
В минувший вторник версию о том, что переговоры ограничились «письмом о намерениях», повторил и личный адвокат президента США, бывший мэр
Единственное, что
когда-либопроизошло, это то, что (команда Дональда Трампа.— «Ъ») передала письмо о намерениях о возможном проекте в Москве, который так и не был реализован, — сообщил он в интервью журналу The New Yorker.— Никаких денег заплачено не было, никаких планов не составлялось. Не было никаких проектов, ничего на бумаге.
Личный адвокат президента США также уточнил, что проект находился «на самой ранней стадии», так что говорить о
Согласно документам, доступ к которым удалось получить изданию BuzzFeed в результате продолжавшегося почти год расследования, компания, контролируемая Дональдом Трампом, не только утвердила архитектурный проект возведения небоскреба, но и подобрала место для строительства, подсчитав возможную прибыль — $300 млн.
Как напоминают авторы публикации, Дональд Трамп в течение 30 лет предпринимал попытки начать девелоперский бизнес в Москве, но ни один из предлагаемых им проектов так и не был реализован. В 2013 году, после того как будущий президент США посетил российскую столицу, продав права на проведение конкурса «Мисс Вселенная» бизнесмену Арасу Агаларову, он написал в своем аккаунте в Twitter: «Тrump Tower в Москве будет следующим (проектом.— “Ъ”)».
Согласно опубликованным документам, спустя два года проект возведения самой высокой башни Европы был полностью готов. По плану, подготовленному
«Дизайн здания, который вы прислали, очень интересен, он станет архитектурным триумфом и триумфом роскоши, — написал в ответ, согласно приведенным документам господин Розов.— Я уверен, что самое высокое здание в Европе должно находиться в Москве, и я готов его построить».
В соглашении о намерениях, подписанном Дональдом Трампом 28 октября 2015 года, указывается, что в небоскребе будут располагаться «примерно 250 роскошных квартир первого класса». В здании также был предусмотрен 15-этажный отель «не менее чем на 150 гостиничных номеров»,
«У меня была идея подарить пентхаус стоимостью $50 млн Путину и заработать $250 млн на продаже остальных квартир, — подтвердил выходец из Советского Союза, бизнесмен и бывший осведомитель ФБР Феликс Сатер в интервью изданию BuzzFeed в ноябре прошлого года.— Все олигархи выстроились бы в очередь ради того, чтобы жить в одном доме с Путиным».
Авторы публикации утверждают, что получили подтверждение от двух сотрудников американских спецслужб, что возможность такого «подарка» для российского президента адвокат Майкл Коэн обсуждал с одним из помощников
В день публикации скандального материала представитель офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о возможном российском вмешательстве, назвал сообщение издания «не совсем аккуратным». Руководство BuzzFeed в ответ заявило о том, что готово ручаться за опубликованную информацию.
Напомним, что в ноябре 2018 года Майкл Коэн признал, что во время слушаний в Конгрессе солгал о том, что переговоры с российской стороной о планах строительства небоскреба закончились еще в январе 2016 года, за год до инаугурации Дональда Трампа.
Президент США, отвечая на вопросы журналистов, тогда неожиданно признал, что действительно принимал активное участие в «московском проекте». «Была очень большая вероятность того, что я проиграю (на выборах.— “Ъ”), — уточнил он.— В этом случае я бы вернулся в бизнес и с какой стати я должен был упускать такие возможности?».
В минувшие выходные в эфире телекомпании NBC личный адвокат президента Рудольф Джулиани и вовсе сообщил, что переговоры о строительстве небоскреба в Москве продолжались в течение всего 2016 года «вплоть до октября, ноября». В тот же день юрист заявил газете The New York Times, что он разговаривал с Дональдом Трампом о российском проекте, и президент признал, что консультации продолжались «до дня, когда он одержал победу на выборах». Правда, позднее Рудольф Джулиани опроверг свои собственные слова, назвав их «гипотетическими и не основанными на разговорах с президентом».
Тема строительства небоскреба Trump Tower в Москве является одной из ключевых в продолжающемся в США расследовании о возможном российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года. В конце прошлой недели все то же издание BuzzFeed сообщило, что президент США лично приказал адвокату Майклу Коэну солгать членам Конгресса о деталях реализации этого
Ложь под присягой в Соединенных Штатах является тяжким преступлением, и демократы в Палате представителей поспешили напомнить главе Белого дома, что подобные обвинения стали одним из поводов для начала процедуры импичмента против бывших президентов США — Ричарда Никсона и Билла Клинтона.
Кирилл Белянинов, Вашингтон.