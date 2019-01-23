Минобороны РФ показало военным атташе ракету, к которой есть претензии у США

Источник: РИА "Новости"

Ракета была продемонстрирована в рамках брифинга, проходящего в подмосковном парке «Патриот».

Ранее военные сообщили, что Россия не нарушает положения ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.