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13:55 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ показало военным атташе ракету, к которой есть претензии у США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Российские военные продемонстрировали иностранным военным атташе и журналистам ракету 9М729, которую США считают нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: РИА "Новости"

Ракета была продемонстрирована в рамках брифинга, проходящего в подмосковном парке «Патриот».

Ранее военные сообщили, что Россия не нарушает положения ДРСМД.

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Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

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История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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