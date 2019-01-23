«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег
Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.
Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил
При этом премьер сказал, что необходимо смотреть и по стоимости, и по технологическим трудностям.
«На достройку остальных объектов “Роскосмос” запрашивает дополнительные средства, в том числе, я поэтому вас и собрал», — отметил премьер.
Он напомнил, что в 2019 году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием
«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — подчеркнул Медведев.
Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году. Надо работать — меньше говорить и больше делать.
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