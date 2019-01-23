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14:38 (мск), источник: Интерфакс

«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег

Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из 19», — сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.
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При этом премьер сказал, что необходимо смотреть и по стоимости, и по технологическим трудностям.

«На достройку остальных объектов “Роскосмос” запрашивает дополнительные средства, в том числе, я поэтому вас и собрал», — отметил премьер.

Он напомнил, что в 2019 году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — подчеркнул Медведев.

Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году. Надо работать — меньше говорить и больше делать.
Дмитрий Медведев.
премьер-министр РФ 

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