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17:53 (мск), источник: Интерфакс

Власти Дагестана и Чечни создали комиссию для определения границ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Делегация из Чечни прибыла в Дагестан, где состоялась первая встреча по вопросу определения границ между республиками, сообщили в среду агентству «Интерфакс» в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Источник: Парламент Чеченской республики

«Создана совместная рабочая группа, в состав которой с обеих сторон вошли депутаты республиканских парламентов, соответствующие специалисты Росреестра, Роскадастра и других заинтересованных ведомств, главы приграничных муниципалитетов», — сказал представитель пресс-службы.

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По его данным, со стороны Дагестана рабочую группу возглавляет глава республиканского парламента Хизри Шихсаидов, со стороны Чечни — председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

«Работа будет вестись в течение 2019 года при участии Росреестра, который дает методические рекомендации по этому вопросу. Было заявлено, что работы будут вестись в целях подтверждения исторически сложившейся границы, в том числе на основе картографических и архивных материалов по указанному вопросу», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе заседания стороны в целом констатировали отсутствие разногласий и претензий в определении границ между субъектами, и добавил, что «в ближайшее время подобные комиссии будут созданы для проведения аналогичной работы с другими приграничными субъектами: Республикой Калмыкия и Ставропольским краем».

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