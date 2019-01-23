Ослабление западной демократии и борьба России за влияние: какие угрозы перечисляют в новой стратегии разведки США

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Главной угрозой в Разведывательном сообществе США считают традиционных противников, которые продолжают использовать изменение условий на международной арене, чтобы расширить свое влияние. Действия этих стран могут противоречить интересам Америки в военной, экономической и политической сферах.

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В новой стратегии отмечается, что наибольшую угрозу для США представляют Россия и Китай. «Россия, скорее всего, продолжит прилагать усилия по расширению своего влияния и повышению авторитета, это может привести к конфликту с целями, которые США преследуют в различных регионах», — сказано в документе.

В Вашингтоне также опасаются, что Китай продолжит модернизацию своих вооруженных сил и будет стремиться экономически и политически доминировать в Тихоокеанском регионе и за его пределами. В стратегии отмечается, что с Пекином можно вести переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес, например, по Северной Корее.

Американская разведка считает, что серьезную проблему представляет освоение космического пространства другими странами.

Например, Россия и Китай будут стремиться к обладанию всеми видами противоспутникового оружия, что может снизить эффективность военной мощи США и поставить под угрозу их безопасность.

Растущая коммерциализация космоса дает возможности, которые раньше были доступны лишь глобальным сверхдержавам. В документе отмечается, что современное общество зависит от доступа к оборудованию, размещенному в космосе, в том числе и для проведения военных операций.

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Киберугрозы подрывают доверие людей к общественным и государственным институтам, а также приводят к многочисленным экономическим издержкам, как на национальном, так и на международном уровне. Американские власти отмечают, что противники США по мере роста их кибернетических возможностей будут представлять все большую угрозу безопасности.

Такие новые технологии, как искусственный интеллект, могут быть экономически выгодными, но при этом они дают новые военные и разведывательные возможности противникам США. В стратегии подчеркнули, что распространение таких технологий является неравномерным, что в будущем может резко увеличить разрыв между теми, у кого они есть, и теми, у кого их нет.

Разведывательное сообщество США назвало еще одной из главных угроз экстремистские группировки, которые используют нестабильность в мире, чтобы увеличить свое влияние в политической, военной, экономической и идеологических сферах, а также чтобы привлекать последователей и организовывать теракты по всему миру.

Во многих странах правительства сталкиваются с ростом миграции и урбанизации, что может привести к расколу общества и создать подходящие условия для радикализации. Одна из основных причин этого — увеличение числа мигрантов и беженцев, которые покидают зоны конфликта или территории, находящиеся под угрозой серьезных климатических изменений.

В новой стратегии также обозначили семь основных направлений деятельности Национальной разведки США.

Ими стали стратегическая разведка, борьба с распространением оружия массового поражения, контрразведка, прогностическая разведка, текущие операции, противодействие киберугрозам и антитеррористическая деятельность.