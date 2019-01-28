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14:21 (мск), источник: Daily Storm

МИД признал присутствие «российских частных охранных фирм» в Судане

Источник Daily Storm рассказал, что в Северном Судане могут работать сотрудники ЧВК «РСБ-Групп».

Москва подтверждает, что в Судане работают представители российских частных охранных фирм, но они не связаны с государственными органами России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Источник Daily Storm рассказал, что в Северном Судане могут работать сотрудники частной военной компании «РСБ-Групп».

«Британская Times растиражировала информацию о якобы имевшем место участии в подавлении протестных манифестаций в Судане так называемых российских наемников. Вот еще один пример, можно сказать, безответственного подхода, а можно сказать — распространения фейков», — цитирует Захарову РИА Новости. Журналисты британской газеты и стоящие за ними заказчики провели очередную политическую провокацию, заявила она.

«По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам. При этом их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур Республики Судан», — сообщила официальный представитель МИД.

Новость
Раскрыт источник сообщений о бойцах российских ЧВК в Венесуэле

Источник Daily Storm рассказал, что в Северном Судане могут работать сотрудники частной военной компании «РСБ-Групп». По его словам, в задачи российских наемников за рубежом часто входят вовсе не участие в боевых действиях, а охрана объектов, консультирование местных специалистов и обучение бойцов местных силовых структур. Не все ЧВК и частные охранные компании имеют достаточно ресурсов и вооружения для ведения боевых действий, отметил источник.

В 2017 году руководитель «РСБ-Групп» Олег Криницын рассказал радиостанции «Говорит Москва», что российские добровольцы поехали в Южный Судан. Он предположил, что они планировали заниматься охраной мест добычи золота и нефтяных месторождений. Однако в комментарии Би-би-си Криницын опроверг участие его фирмы в конфликте между Суданом и Южным Суданом.

В то же время экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявлял, что в Судан собираются ехать бойцы ЧВК Вагнера.

В материале Би-би-си со ссылкой на источник говорилось, что российские ЧВК участвуют в региональном конфликте на стороне правительства президента Судана — Омара аль-Башира.

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