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21:20 (мск), источник: РИА Новости

Трамп признал Гуаидо президентом Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

Источник: AP 2019

«Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным», — говорится в письменном заявлении Трампа.

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«Я продолжу использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле», — добавил Трамп. Он выразил готовность работать с Гуаидо.

Трамп также добавил, что будет привлекать к ответственности «режим Мадуро» за любые «угрозы народу Венесуэлы».

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка и объявил себя президентом страны.

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