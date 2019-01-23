Трамп признал Гуаидо президентом Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.
«Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным», — говорится в письменном заявлении Трампа.
«Я продолжу использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле», — добавил Трамп. Он выразил готовность работать с Гуаидо.
Трамп также добавил, что будет привлекать к ответственности «режим Мадуро» за любые «угрозы народу Венесуэлы».
Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка и объявил себя президентом страны.