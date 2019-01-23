Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Новосибирске спасли маламута, прожившего полгода на свалке
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Подольская рассмешила сеть снимком мужа и сына, уснувших в ресторане
Дреды, шарфы и платки: как выглядит новый министр культуры Швеции
Назван любимый этаж москвичей
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
"Шли убивать": как петербуржец защитился от уголовников
Военный летчик прокомментировал гибель Ту-22М3
Звезда сериала «Султан моего сердца» прилетел в Москву
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе
Собчак впервые прокомментировала драку мужа и любовника - СМИ
Было ожидаемо: Богомолов о драке с Виторганом
Образ дня: Виктория Бекхэм в алых брюках и «змеиной» блузе
Заплаканная Климова с потекшей тушью смутила фанатов
Волочкова окунулась на Крещение, но нарушила все обычаи - фото
Кукла на могиле поможет найти убийцу через 20 лет
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Назван любимый этаж москвичей
Фоторепортажи
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
8Трамп посетил границу с Мексикой
23 января, источник: Lenta.Ru

Россия отказалась признать самопровозглашенного президента Венесуэлы

Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро и не изменит решения. Об этом в среду, 23 января, сообщил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Источник: AP 2019

«[Вице-спикер Совфеда Ильяс] Умаханов был на инаугурации [Мадуро], передавал поздравления. Ничего меняться в позиции не будет», — отметил сенатор.

Ранее спикер венесуэльского парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали власти некоторых государств, в том числе США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет использовать «полную силу экономической и дипломатической власти Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии».

Читайте также
Трамп признал Гуаидо президентом Венесуэлы

В среду в Венесуэле сотни тысяч людей вышли на акцию протеста против избранного президента страны Николаса Мадуро.

Ранее в январе сообщалось, что российские правительственные экономисты составили список рекомендаций по стабилизации экономической ситуации в Венесуэле, пребывающей в глубоком кризисе. Делегация российских чиновников во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком посетила Каракас в ноябре 2018 года.

До этого Россия отчитала США за посягательство на Венесуэлу.

Трамп признал временным президентом Венесуэлы главу парламента
Во время загрузки произошла ошибка.
23 января© Ньюстюб
 В Киеве признали «позорный провал» Украины
Певица умерла на сцене. Видео
Тарифы на электроэнергию решили не повышать
Девушка погладила бездомную кошку и оказалась парализована
Население России сократилось впервые за 10 лет
Появилось последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
В США замерз Ниагарский водопад (фото)
Половник, ставший домашним животным, прославился на весь мир
Проверки не выявили фактов голодных обмороков в школах Кузбасса
Спорт
Недокрутила, но победила: Загитова захватила лидерство на ЧЕ Олимпийская чемпионка - лучшая после короткой программы в Минске
Hi-Tech
В Польше нашли секретные советские бункеры (фото) Неизвестная история.
Авто
Узбекский ответ «Ладе»: всё кончено? Ни жив, ни мертв — это о Ravon в России. Формально компания не покидала рынок, а на деле уже полгода купить машину даже в Москве нереально. Периодически появляются слухи о возобновлении поставок, но что происходит на самом деле?
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» прилетел в Москву Али Эрсан Дуру встретился с российскими поклонниками и рассказал о съемках в популярной телемелодраме
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Почему мусоросжигательные заводы устарели?
Назван любимый район московских новоселов
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
Дети
Подольская рассмешила сеть снимком мужа и сына, уснувших в ресторане Фанатов умилило нежное семейное фото
Леди
11 ярких романов Ксении Собчак (фото) Рассказываем о самых ярких романах девушки, многие из которых закончились разбитым сердцем кавалера
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь