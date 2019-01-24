Мадуро разорвал дипломатические отношения с США

Источник: РИА "Новости"

«Выступая перед лицом народов мира, в качестве конституционно избранного президента, я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с империалистическими властями США», — заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении сменить власть в Венесуэле по образцу свержения левых правительств в Латинской Америке в XX веке — в Гватемале, Бразилии, Чили и Аргентине. «Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы», — подчеркнул Мадуро.

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В среду лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран, включая Канаду и Бразилию, признали его законным лидером Венесуэлы.

Госдепартамент США предостерег Мадуро от насильственного варианта удержания власти. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности военного варианта, заявил, что такой вариант не рассматривается, но «все опции остаются на столе». О каких опциях говорил президент США, он не уточнил.