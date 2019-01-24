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05:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Попытка госпереворота в Венесуэле. Главное

В среду, 23 января, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (контролируемого противниками чавистов парламента страны) Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Господин Гуаидо призвал вооруженные силы страны поддержать его и помочь провести в Венесуэле свободные выборы.

Источник: AP 2019

Верховный суд Венесуэлы назвал недействительными любые решения Национальной ассамблеи и попросил прокуратуру принять меры в отношении оппозиционных депутатов.

Власти США, Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины признали Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «нелегитимным» лидером и сообщил, что признает верховенство Хуана Гуаидо как человека, «возглавляющего единственный орган власти, избранный народом Венесуэлы».

Госсекретарь США Майк Помпео призвал господина Мадуро сложить полномочия. «Народ Венесуэлы достаточно страдал под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро… Соединенные Штаты вместе с международным сообществом, включая Организацию американских государств, Группу Лима и Европейский Союз, поддерживают венесуэльский народ в его стремлении восстановить свою демократию», — заявил господин Помпео. Он добавил, что США готовы направить гуманитарную помощь венесуэльцам, как только позволят условия.

Николас Мадуро обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца. Он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США, и назвал действия господина Гуаидо неконституционными. Господин Мадуро призвал армию к верности.

Николас Мадуро также объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Американским дипломатам предоставлено 72 часа для того, чтобы покинуть Венесуэлу.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес написал в Twitter, что армия не признает Хуана Гуаидо президентом страны. «Солдаты родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — заявил господин Лопес.

В Совете федерации РФ признают Мадуро президентом Венесуэлы, и ничего меняться в этой позиции не будет, заявил «РИА Новости» зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

МИД РФ выпустил предупреждение о ситуации в Венесуэле. «Находящимся в Венесуэле российским гражданам следует проявлять осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей», — сообщили в министерстве.

Евросоюз призвал провести выборы в Венесуэле. «ЕС призывает начать политический процесс, который приведет к свободным и заслуживающим доверие выборам в соответствии с Конституцией», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала события в Венесуэле. «На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — заявила она.

США отвергли решение Николаса Мадуро о разрыве дипломатических отношений. «США сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут их строить через правительство временного президента Гуаидо», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Армия Венесуэлы — на стороне Мадуро, Туск настраивает Европу против него
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05:12 (мск)© Ньюстюб
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