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08:34 (мск), источник: Известия

Боевой робот «Уран-9» поступил на вооружение российской армии

Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что к завершению подходит производство первой серийной партии.

«Ураны» — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов, — сказал Дмитриев в интервью «РИА Новости» и «Коммерсанту».

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Роботизированный боевой комплекс «Уран-9» весит более 10 т. Он вооружен 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М», 30-мм автоматической пушкой 2А72 и комплексом «Атака» с противотанковыми ракетами.

«Ураны» предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.

30 декабря стало известно, что ВКС России впервые получат новый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, армия продолжает получать новейшие образцы вооружения, военной техники и совершенствовать боевую подготовку.

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