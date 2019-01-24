Боевой робот «Уран-9» поступил на вооружение российской армии
Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
Он отметил, что к завершению подходит производство первой серийной партии.
«Ураны» — это хороший
Роботизированный боевой комплекс «Уран-9» весит более 10 т. Он вооружен 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М», 30-мм автоматической пушкой 2А72 и комплексом «Атака» с противотанковыми ракетами.
«Ураны» предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.
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