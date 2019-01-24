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09:57 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей

Он заявил, что в постановлении грозненского суда нет ни слова о сумме.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение суда Грозного по счетам за газ призвано решить старую проблему, отметил, что это решение не означает списания 9 млрд рублей.

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«Заводской суд Грозного обязал “Газпром межрегионгаз Грозный” принять меры по списанию дебиторской задолженности за потребленный газ, относящейся к категории просроченной и безнадежной к взысканию в связи с истечением срока исковой давности. Насколько это решение соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции. Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на нее», — приводит пресс-служба правительства Чеченской республики слова Кадырова в четверг.

По его словам, СМИ и политики вводят людей в заблуждение, говоря о списании 9 млрд рублей долга за газ по решению суда.

«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме», — сказал Кадыров.

Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный.
Рамзан Кадыров
глава Чечни
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Он отметил, что руководство компании «Газпром межрегионгаз Грозный» проводит большую работу для установки точной суммы задолженности населения Чечни за газ, но период, о котором идет речь, охватывает временной промежуток в девять лет.

«Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться», — сказал Кадыров.

На прошлой неделе стало известно, что районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей. Этого потребовала прокуратура Чечни, посчитав, что задолженность в силу истечения сроков давности взыскать невозможно, а требования об оплате создают в обществе социальную напряженность.

Позже «Газпром» подал на это решению апелляцию, им также заинтересовалась Генпрокуратура.

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