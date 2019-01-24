Правительство дало положительные отзывы на законопроекты о неуважении к власти

Напомним, четыре законопроекта были внесены в Госдуму 12 декабря группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом. В первом чтении они будут рассмотрены 24 января. Представители Генпрокуратуры и Минкомсвязи на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике законопроекты раскритиковали. Однако позже Генпрокуратура свое мнение изменила.

Накануне Совет Госдумы пригрозил отложить первое чтение законопроектов, если к утру правительство не пришлет официальное заключение на поправки к КоАП, по которым вводятся новые виды штрафов за распространение фейковых новостей в СМИ, а также за размещенные в соцсетях материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение» к органам государственной власти или к обществу. Еще одним условием стало присутствие на заседании представителя Минкомсвязи. В противном случае Госдума могла отказаться рассматривать еще два законопроекта, которые уже имели официальный отзыв правительства.