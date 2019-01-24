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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.

Источник: РИА Новости

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — заявил судья.

Сегодня суд начал зачитывать приговор. При этом он будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.

Рассмотрение дела

Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые украинские власти завели против бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы. Сам Янукович категорически отрицает вину.

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