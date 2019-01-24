Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене
КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева признал
КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева признал
«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — заявил судья.
Сегодня суд начал зачитывать приговор. При этом он будет заочным, поскольку
Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые украинские власти завели против бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.
Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило приговорить
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