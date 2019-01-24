Суд признал Януковича виновным в госизмене
Бывший президент отказался участвовать в процессе.
Бывший президент отказался участвовать в процессе.
Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает «112 Украина». Вина Януковича по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины «доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», заявил судья.
Суд начал рассматривать дело в июне 2017 г. Всего прошло 89 заседаний. Обвинение просит для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Янукович отказался признать вину и участвовать в процессе. Он заявлял, что не просил Россию вводить войска на Украину.
Он должен был выступить с последним словом в суде, но, по словам адвоката, получил повреждение позвоночника и ноги. Суд разрешил ему выступить по видеосвязи на заседании 5 декабря 2018 г., находясь на больничной койке. Защита попросила перенести это заседание, но суд отказал, объяснив это решение тем, что медицинские справки не указывают на то, что у
Янукович покинул Украину в феврале 2014 г. после массовых беспорядков и расстрела протестующих снайперами на майдане Незалежности в центре Киева. В том же месяце Верховная рада одобрила постановление, по которому он самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.
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