Суд признал Януковича виновным в госизмене

Источник: РИА "Новости"

Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает «112 Украина». Вина Януковича по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины «доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», заявил судья.

В частности, суд установил, что 1 марта 2014 г. Янукович составил и направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину.

Суд начал рассматривать дело в июне 2017 г. Всего прошло 89 заседаний. Обвинение просит для Януковича наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Янукович отказался признать вину и участвовать в процессе. Он заявлял, что не просил Россию вводить войска на Украину.

В марте 2018 г. он представил обращение, адресованное Путину в 2014 г., подчеркнув, что речь в нем идет не о введении войск, а полицейской миротворческой миссии. Также он отметил, что «аналогичное письмо» направлял ФРГ, Франции и Польше.

Он должен был выступить с последним словом в суде, но, по словам адвоката, получил повреждение позвоночника и ноги. Суд разрешил ему выступить по видеосвязи на заседании 5 декабря 2018 г., находясь на больничной койке. Защита попросила перенести это заседание, но суд отказал, объяснив это решение тем, что медицинские справки не указывают на то, что у экс-президента «травмирована голова или органы речи» (цитата по «Громадське»).