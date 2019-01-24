Военные не поддержали переворот в Венесуэле

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Развитие политического кризиса в Венесуэле стало еще более неопределенным, и ситуация двоевластия в стране сохраняется. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес провозгласил, что армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам отстраненный вчера от власти президент заявил, что его оппонент, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, — «марионетка США», которые «хотят управлять Венесуэлой из Вашингтона». Китай призвал все стороны к сдержанности, представители России пока поддержали Николаса Мадуро.

«У нас уже было достаточно вторжений, у нас есть достоинство, черт побери, — провозгласил Николас Мадуро в своей речи.— Здесь собрались люди, желающие защитить эту землю!» 35-летнего Хуана Гуаидо, возглавляющего контролируемый оппозицией парламент страны, он назвал ставленником Вашингтона. Господин Гуаидо, напомним, вчера объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, ответив на призывы многотысячных митингов протеста. Они продолжаются как минимум с 10 января, когда на второй президентский срок заступил наследник Уго Чавеса Николас Мадуро. Выборы, на которых он одержал победу, не признали ни одна западная страна и венесуэльская оппозиция.

Президент США Дональд Трамп первым еще вчера признал Хуана Гуаидо действующим главой Венесуэлы, позже его примеру последовали Канада, Австралия и целый ряд стран Латинской Америки. Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, но госсекретарь Майк Помпео заявил, что у него нет полномочий это делать. «США сохраняют дипломатические отношения с Венесуэлой и будут их строить через правительство временного президента Гуаидо», — приводит Reuters слова господина Помпео.— США не признают режим Мадуро и его решений. Он также пригрозил «серьезными последствиями», если армия или полиция, подконтрольные Николасу Мадуро, причинят вред сотрудникам дипмиссии США.

По данным венесуэльских правозащитных организаций, на данный момент в ходе столкновений протестующих с полицией и армией погибли 13 и были арестованы 218 человек.

Помимо нелегитимных выборов они протестуют против провальной экономической политики нынешнего правительства, результатом которой стало обнищание некогда одной из самых богатых стран Латинской Америки, ежегодная инфляция, доходящая до 1 млн процентов в год и бегство 4 млн человек в соседние государства.

МИД Китая, одного из главных кредиторов Каракаса, призвал все стороны к сдержанности и противостоянию «любым попыткам внешнего вмешательства». «Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле, — заявил на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.— Надеемся, что все соответствующие стороны будут действовать рационально и сохранять спокойствие. Призываем их найти путь политического урегулирования посредством мирного диалога в рамках конституции».

МИД РФ в четверг заявил о том, что Вашингтон своими действиями и заявлениями в отношении Каракаса демонстрирует «тотальное игнорирование норм международного права». «Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле “двоевластия”, формирование альтернативного центра принятия решений — это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности. Появились первые человеческие жертвы. Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте. На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Запад в ручном режиме меняет власть в Венесуэле». «На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств», — сообщила она.

Глава комитета Совфеда по внешней политике Константин Косачев также увидел в происходящем «классическое вмешательство во внутренние дела суверенных государств». «События в Венесуэле со всей очевидностью имеют полноценные признаки госпереворота, — написал он у себя в Facebook.— Можно предъявлять претензии к обеим сторонам противостояния, однако “самообъявление” президентом невозможно считать конституционным актом в любой стране. Наш собственный опыт в похожей ситуации в 1993 году показывает, что противостояние ветвей власти ни к чему хорошему не приводит и для Венесуэлы единственным выходом должны быть переговоры сторон».

Такого же мнения придерживается и председатель думского комитета по обороне генерал Владимир Шаманов. «Американцы в очередной раз показали свое лицо и будут добиваться своих целей любыми способами, не гнушаясь ничем», — заявил он, добавив также, что «нестабильность» плохо отразится на военно-техническом сотрудничестве (ВТС) двух стран. Член этого же комитета сенатор Франц Клинцевич был еще более категоричен. «В Венесуэле осуществлена со стороны США самая настоящая агрессия, использованы террористические способы для смены власти в Венесуэле и появления там угодного США марионеточного правительства, — возмутился он.— Конечно, если это будет осуществлено, если законно избранный Мадуро будет свергнут, в такой ситуации ВТС будет свернуто».

Представитель партии Voluntad Popular («Народная воля»), в которую входит самопровозглашенный президент Хуан Гуаидо, Лестер Толедо считает, что в кризисной ситуации большое значение имеет позиция России:

80% стран Латинской Америки, США и ЕС не признают Николаса Мадуро президентом: все они стали свидетелями узурпации власти и становления правительства, которое превратилось в диктатуру. Но Россия играет ключевую роль в этом кризисе, потому что именно она наравне с Китаем остается сторонником Мадуро.

В связи с этим политик убеждает: с новым руководством российские власти смогут сотрудничать так же эффективно, как со старым. «У России много интересов в Венесуэле: геополитических, экономических, культурных, интересов в сфере энергетики, — рассуждает господин Толедо.— И Россия всегда была прагматичной страной: она в первую очередь заботится об интересах своих граждан и в конечном итоге поддержит наше дело, видя, что режим Мадуро неустойчив». «Новое правительство будет уважать все соглашения, которые были заключены на законных основаниях, и будет защищать интересы стран, которые сотрудничают с Венесуэлой», — заключил политик.

Он уверен, что власть Николаса Мадуро удерживается только «с помощью оружия и вооруженных сил», и настаивает, что «падение режима — вопрос времени».

В то же время он уверен, что протесты, которые проходят в эти дни, разгонят силовыми методами, поскольку Николас Мадуро «всегда так делает». Например, за несколько месяцев антиправительственных протестов в 2014 году в результате неоднократных столкновений митингующих с полицией погибли более 40 человек, число раненых превысило 800 человек. В 2017 году, когда власти подавляли силовыми методами акции протеста против созыва Конституционной ассамблеи (альтернативного парламента, состоящего только из сторонников Николаса Мадуро), погибли 163 человека, по данным Венесуэльского центра по наблюдению за социальными конфликтами (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social). Власти Венесуэлы признали смерть 129 человек.

Политолог-латиноамериканист из США Эрик де ла Фуэнте согласен с Лестером Толедо в том, что у России «прагматичные интересы в Венесуэле», особенно в военной сфере. В связи с этим дальнейшие отношения между странами будут зависеть от нового лидера и его готовности к сотрудничеству, считает эксперт.

В то же время Эрик де ла Фуэнте в разговоре с «Ъ» напоминает:

Мадуро попал в сложное положение не сейчас, он находится в тяжелом положении все свое президентство. Но все это время его поддерживают армия и спецслужбы. И если армия и дальше будет лояльна, а особенно ее руководство, Николас Мадуро может устоять, вопреки тому, что сейчас его позиции шатки как никогда.

Он также поясняет, что, хотя «в армии есть разные фракции, руководство по-прежнему за Мадуро» и далеко не все военные, которые выступают против него, «захотят геройствовать», «ведь это может обернуться для них тюрьмой».

Он, так же, как и Лестер Толедо, уверен, что «протесты будут подавлять, если они продолжатся, потому что так было и во время демонстраций прошлых лет». Что касается Хуана Гуаидо, то его, по словам эксперта, «попытаются изгнать из страны».

Михаил Коростиков, Екатерина Мареева