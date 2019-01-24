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12:51 (мск), источник: Интерфакс

Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», — сказал замминистра в интервью журналу «Международная жизнь», отвечая на вопрос, возможно ли военное вмешательство США в эту страну.

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Рябков напомнил, что одним из лозунгов в этом регионе, «одним из концептуальных элементов самовосприятия, самоидентификации этих очень близких братских стран в обширном регионе Латинской Америки является единство в многообразии».

В Венесуэле наблюдается острый политический кризис: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Буквально через несколько минут его признал президент США Дональд Трамп. В России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны, и разорвал дипломатические отношения с США.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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12:27 (мск)© Ньюстюб
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