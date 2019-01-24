Кремль считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы

Источник: Пресс-служба Президента России

Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

По его словам, это лежит в основе позиции РФ, более развернутое заявление по данному вопросу было сделано внешнеполитическим ведомством России.

Как подчеркнул Песков, Москва «самым внимательным образом» отслеживает развитие событий в Венесуэле и весьма обеспокоена складывающейся ситуацией. «В том числе мы обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, вмешательство третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия, а слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», — сказал представитель Кремля.

«Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэлы», — заявил Песков, назвав неуместным вопрос о том, готова ли Москва предоставить политическое убежище Мадуро, если он об этом попросит.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, прогнозировали ли в Кремле подобное развитие ситуации в Венесуэле, отметив лишь, что «это не является предметом прогнозной деятельности Москвы, это внутреннее дело Венесуэлы».

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Отвечая на вопрос, как в Москве оценивают потенциал сотрудничества с Венесуэлой, пресс-секретарь президента РФ отметил, что в этой стране работают и расширяют свое присутствие ряд российских компаний, осуществляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В целом, по словам Пескова, Венесуэла является важным торгово-экономическим партнером России. Он напомнил, что в минувшем декабре Мадуро посещал Россию и у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых «произошла “сверка часов” по всему спектру областей» сотрудничества двух стран. «Поэтому, конечно, мы заинтересованы в сохранении и совершенствовании наших добрых отношений с Венесуэлой», — заключил Песков.

Венесуэла пока не обращалась за помощью к России, сообщил Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких обращений на этот счет», — ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривает ли в данный момент Москва варианты поддержки Венесуэлы. По его мнению, сейчас не стоит предполагать, какой ответ даст РФ Венесуэле, если обращение о помощи поступит. «Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, представитель Кремля заверил: «Если он будет запланирован, мы вас проинформируем».

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Взаимодействие с США

Москва сейчас не осуществляет контакты с Вашингтоном в связи с ситуацией в Венесуэле. «Нет, в настоящий момент не предпринимаются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, предпринимаются ли контакты с американской стороной после ее заявлений, касающихся Венесуэлы.

Он посоветовал обращаться в МИД РФ, чтобы узнать о возможных планах таких контактов. «Сейчас определенная активность в Совбезе ООН на этот счет осуществляется, поэтому нужно в наше дипломатическое ведомство адресовать эти вопросы», — отметил представитель Кремля.

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Отвечая на вопрос о наличии контактов российских и венесуэльских парламентариев, Песков рекомендовал обращаться к российским законодателям.

Он отказался комментировать возможность диалога Мадуро с оппозицией. «Вы меня спрашиваете о внутренних делах Венесуэлы. Мы не считаем возможным давать такие оценки и считаем это внутренним делом Венесуэлы», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Возможное эмбарго на экспорт венесуэльской нефти

Кроме того, Кремль считает преждевременным говорить о том, как повлияет на рынок возможное объявление эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

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«Пока преждевременно об этом говорить», — сказал журналистам Песков, отвечая на просьбу дать прогноз о том, как может отразиться на рынке объявление эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

Он также отказался говорить о том, как Россия сможет помочь Венесуэле в случае объявления такого эмбарго. «Нет, не могу пока ответить на этот вопрос», — признался представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность введения жесткого пакета санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

Песков не дал ответа на вопрос, сколько денег уже получила Венесуэла по кредитной линии, предоставленной Россией. «Я не буду отвечать на этот вопрос — сейчас пока не располагаю точной информацией на этот счет», — объяснил он. И отказался отвечать на предположения об опасениях России по поводу возможной невыплаты кредита Венесуэлой.