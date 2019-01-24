Российские интересы в Венесуэле

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот между двумя странами составил $68,4 млн, из них российский экспорт — $67,6 млн, импорт в РФ — $754,9 тыс. По итогам января—сентября 2018 года объем внешней торговли двух стран составил $79,4 млн, из которых на российский экспорт приходится $78,7 млн, импорт — $720 тыс.

Венесуэла — один из крупнейших покупателей российской военной техники.

В 2005—2017 годах суммарный объем венесуэльских закупок оценивается более чем в $11 млрд. В частности, в эту страну были поставлены 36 истребителей Су-30МК, около 50 ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-35М, Ми-17 и Ми-26, более 120 танков и САУ, около 240 ББМ, несколько десятков РЗСО «Град» и Смерч средства ПВО (3 ЗРС С-300ВМК/"Антей-2500, 12 ЗРК «Бук-М2», 11 ЗРК «Печора-2М» и большое количество ПЗРК «Игла-С»). Помимо закупок важными сделками стали строительство завода по производству автоматов АК-103 и патронов, а также сервисного центра по ремонту вертолетной техники.

Россия в основном экспортирует в Венесуэлу продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, машины, оборудование, транспортные средства. Импорт представлен в основном продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

В декабре 2018 года Россия и Венесуэла договорились об инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более $5 млрд и поставках в эту страну 600 тыс. тонн зерна.

Национальный нефтяной консорциум (80% у «Роснефти», 20% у «Газпром нефти») владеет 40% в российско-венесуэльском СП Petromiranda (остальной пакет у венесуэльской PDVSA), которое разрабатывает в стране месторождение Хунин-6. Геологические запасы блока —- 52,6 млрд баррелей нефти. В 2011 году «Роснефть», заплатив $1,1 млрд, вошла в проект разработки месторождения Карабобо-2. Кроме того, в 2014 году «Роснефть» и PDVSA подписали два долгосрочных контракта на закупку нефти и нефтепродуктов венесуэльского производства. В мае 2017 года «Роснефть» создала с PDVSA еще одно СП — Perforosven, в котором получила долю в 51%.

В начале 2012 года Газпромбанк создал СП с венесуэльской PDVSA по добыче нефти, получившее название Petrozamora S.A. (60% акций у PDVSA, 40% — у «дочки» Газпромбанка).

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В апреле 2013 года «Уралмаш» и PDVSA подписали меморандум о взаимодействии в области производства буровых установок.

В 2009 году на базе «Еврофинанс Моснарбанка» создан российско-венесуэльский банк (акционеры — Газпромбанк, ВТБ и венесуэльский Фонд национального развития) с офисами в Москве, Каракасе, Пекине, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе и Ярославле.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» в 2010 году заключило контракт на поставку в страну 13 газовых турбин совокупной мощностью 423,8 МВт. Общая стоимость контракта составила $309,2 млн. Тогда же ОАО «Новошип» договорилось с PDV Marina S.A. о создании СП для морской транспортировки нефти из Венесуэлы. Кроме того, с 2010 года АвтоВАЗ выполнял контракт на поставку 2,25 тыс. машин и обсуждал открытие сборочного производства. КамАЗ поставляет в страну грузовики, а в 2012 году выиграл тендер на поставку шасси для автобусов. Интересовались венесуэльскими проектами «РусГидро» и «Транснефть».

Власти Москвы реализуют проект по строительству жилого района в Каракасе. В 2012 году в Венесуэле было учреждено российско-венесуэльское предприятие «Орхидея» (Empresa Mixta Russo-Venezolana Orquidea, S.A.), в июле 2013 года в Москве открылся первый магазин по продаже цветов.

По данным Ростуризма, в топ-50 популярных туристических направлений в России Венесуэла не входит.