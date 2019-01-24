Российские интересы в Венесуэле
В ходе попытки госпереворота в Венесуэле Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро. Экономические и
В ходе попытки госпереворота в Венесуэле Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро. Экономические и
По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот между двумя странами составил $68,4 млн, из них российский экспорт — $67,6 млн, импорт в РФ — $754,9 тыс. По итогам января—сентября 2018 года объем внешней торговли двух стран составил $79,4 млн, из которых на российский экспорт приходится $78,7 млн, импорт — $720 тыс.
В 2005—2017 годах суммарный объем венесуэльских закупок оценивается более чем в $11 млрд. В частности, в эту страну были поставлены 36 истребителей Су-30МК, около 50 ударных и
В декабре 2018 года Россия и Венесуэла договорились об инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более $5 млрд и поставках в эту страну 600 тыс. тонн зерна.
Национальный нефтяной консорциум (80% у «Роснефти», 20% у «Газпром нефти») владеет 40% в
В начале 2012 года Газпромбанк создал СП с венесуэльской PDVSA по добыче нефти, получившее название Petrozamora S.A. (60% акций у PDVSA, 40% — у «дочки» Газпромбанка).
В апреле 2013 года «Уралмаш» и PDVSA подписали меморандум о взаимодействии в области производства буровых установок.
В 2009 году на базе «Еврофинанс Моснарбанка» создан
ОАО «Интер РАО ЕЭС» в 2010 году заключило контракт на поставку в страну 13 газовых турбин совокупной мощностью 423,8 МВт. Общая стоимость контракта составила $309,2 млн. Тогда же ОАО «Новошип» договорилось с PDV Marina S.A. о создании СП для морской транспортировки нефти из Венесуэлы. Кроме того, с 2010 года АвтоВАЗ выполнял контракт на поставку 2,25 тыс. машин и обсуждал открытие сборочного производства. КамАЗ поставляет в страну грузовики, а в 2012 году выиграл тендер на поставку шасси для автобусов. Интересовались венесуэльскими проектами «РусГидро» и «Транснефть».
Власти Москвы реализуют проект по строительству жилого района в Каракасе. В 2012 году в Венесуэле было учреждено
По данным Ростуризма, в топ-50 популярных туристических направлений в России Венесуэла не входит.